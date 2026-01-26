Cinta Rodríguez: “Miramos el lado positivo, seguir sumando siempre es importante”

Cinta Rodríguez, protagonista en el último encuentro de las blanquiazules, firmó una actuación sólida

El Costa Adeje Tenerife sumó un punto en su visita al RCD Espanyol tras empatar sin goles (0-0) en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, en un encuentro correspondiente a la jornada 17 de la Liga F Moeve. Un partido en el que el conjunto blanquiazul fue superior durante amplias fases y en el que Cinta Rodríguez pudo ser una de las protagonistas, estrellando un balón en el palo y firmando una actuación muy destacada en el plano defensivo.

La defensa blanquiazul fue clave en la solidez del equipo, manteniendo la portería a cero en un campo exigente y aportando seguridad en una zaga que apenas concedió ocasiones claras al conjunto perico. Además, Cinta estuvo cerca de decantar el encuentro en la segunda mitad con un potente remate que se estrelló en el poste de la portería defendida por Salvador.

Equilibrio entre defensa y ataque

Tras el encuentro, la futbolista reconoció que el resultado dejó sensaciones encontradas: “Nos marchamos con un sabor agridulce, porque tuvimos opciones de ganar el partido. Aun así, miramos el lado positivo, seguir sumando siempre es importante”, explicó la defensora andaluza.

Cinta puso en valor el trabajo defensivo del equipo, que encadenó su segunda portería a cero consecutiva. “Llevamos dos porterías a cero y eso habla bien del trabajo que estamos haciendo, no solo desde la defensa, sino de todo el equipo. Es verdad que en esta segunda vuelta no estamos teniendo la suerte de ganar igual de bien fuera de casa, no estamos tan acertadas de cara a portería, pero el camino es este”, señaló la central blanquiazul.

Reflexión tras un partido intenso

La jugadora también se refirió a las acciones polémicas del encuentro manifestando que “todo el mundo se puede equivocar, pero creemos que la decisión no fue la correcta. A final de temporada seguramente pensaremos en los puntos que no conseguimos en este partido”.

En el plano personal, Cinta analizó sus sensaciones sobre el terreno de juego afirmando que “al principio me costó un poco, no estaba del todo cómoda, pero con el paso de los minutos me fui encontrando mejor con el juego y más segura”.

Próximo reto en casa

Pensando ya en el próximo compromiso liguero, la defensa blanquiazul puso el foco en el duelo ante la Real Sociedad, rival directo en la clasificación y declaró que “es un partido muy importante. Queremos sumar los tres puntos delante de nuestra afición para seguir peleando por esos primeros puestos y tenemos muchas ganas de que llegue el encuentro”.

Por último, Cinta quiso enviar un mensaje a la afición. “Seguimos sintiendo mucho su apoyo. Esperamos poder brindarles una nueva victoria y que estén con nosotras en este próximo partido”, concluyó.