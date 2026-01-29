Este viernes se disputa la gran final de la Liga Cabildo de La Palma-SPAR de Primera Categoría de Lucha Canaria que enfrentará a los combinados de CL Bediesta y CL Aridane

Emisión de la Final de la Liga Cabildo de La Palma-SPAR de Primera Categoría de Lucha Canaria

Este viernes 30 de enero la Liga Cabildo de La Palma-SPAR de Primera Categoría de Lucha Canaria llega a su gran final con la final insular con un clásico moderno del terrero palmero entre el Club de Lucha Bediesta y el Club de Lucha Aridane. Ambos vuelven a verse las caras tras la final histórica de la pasada temporada, en la que el título cayó del lado llanense liderado entonces por Mamadou Camara.

Esta vez, los dos equipos aterrizan en la final en pleno crecimiento. El Bediesta, orgullo del norte de la Isla, sueña con levantar su primer título insular tras regresar a la élite 25 años después, con Alejandro Afonso al frente de un bloque ambicioso en el que brillan nombres propios como Kirian Pérez, Kevin Castellano y Edwin Gómez.

En la otra esquina, un Aridane curtido en finales y decidido a revalidar el campeonato, con un tridente de garantías encabezado por Raúl Peñate, escoltado por Carlos Matoso y Carlos Jiménez, en un duelo donde cada agarrada puede marcar la diferencia.

El Pabellón Multiusos Roberto Rodríguez Estrello, escenario de la final

La final palmera se disputará en el Pabellón Multiusos Roberto Rodríguez Estrello de Santa Cruz de La Palma este viernes a las 20:00 horas. Con una capacidad de en torno a 3.000 personas, ha sido el escenario elegido para albergar la gran cita del año hasta el momento en Primera Categoría y con el objetivo de que nadie se pierda esta gran fiesta de la Lucha Canaria en La Palma.

Dispondrá de un graderío adicional que dará además de amplitud de aforo, un ambiente acogedor, propio de los terreros de Lucha Canaria.

Los equipos junto a las administraciones públicas implicadas, empresas privadas y esta federación se encuentran ya trabajando a destajo para esta gran fiesta de la Lucha Canaria en La Palma, que podría dar lugar a una asistencia histórica de público en un terrero de la Isla.

Dónde ver la final insular de La Palma