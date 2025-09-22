Clásicos y estrenos: el cine del ayer y hoy en ‘Charlas de Cine’

Nik Ranieri, reputado animador de películas, visitará Tenerife como parte de unas jornadas de animación que organiza TFAnimation

Esta semana, ‘Charlas de Cine’ viaja en el tiempo junto con ‘Crónicas de San Borondón’

Como cada martes, el mundo del celuloide vuelve a las ondas de la Radio Canaria con ‘Charlas de Cine‘. El espacio conducido por Manuel Díaz Noda regala a la audiencia más cinéfila un repaso de los estrenos en salas y plataformas y los comentarios de expertos sobre las actividades relacionadas con el cine que ofrece Canarias en estos momentos. Este martes 23 de septiembre a las 23:00 horas, el reestreno de “Sonrisas y Lágrimas” por su 60º aniversario lleva al programa a rememorar el momento de cambio de la industria del cine en su estreno, así como su discurso antifascista.



El apartado crítico de esta semana estará dedicado a la película “Un Gran Viaje Atrevido y Maravilloso”, protagonizada por Colin Farrell y Margot Robbie, que se somete a la mirada de Manuel Martín Plasencia y Manuel Díaz.

El estreno destacado en plataformas de esta semana es “La Casa Guinness”, la nueva serie para Netflix de Steven Knight, creador de Peaky Blinders. Por otro lado, a las salas de cine llega esta semana “Una Batalla tras Otra”, la nueva película de Paul Thomas Anderson, director de «Magnolia» o «Pozos de Ambición» y protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Expediente Méliès, la sección crossover entre ‘Crónicas de San Borondón’ y ‘Charlas de Cine’ habla esta semana de los viajes en el tiempo, repasando películas como “Con el Tiempo en sus Manos”, “Regreso al Futuro” o “En Algún Lugar del Tiempo”.

Finalmente, el programa de esta semana contará con la visita de Carlos Miranda, animador y responsable de TFAnimation, que vendrá a presentarnos unas jornadas de animación que tendrán lugar del 3 al 17 de octubre, con la visita destacada de Nik Ranieri, veterano animador de Disney, quien ha trabajado en títulos como “¿Quién Engañó a Roger Rabbit?”, “La Sirenita”, “La Bella y la Bestia”, “Aladdin”, “Hércules”, “El Emperador y sus locuras”, “Tiana y el Sapo” o “Rompe Ralph”.