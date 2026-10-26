El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, participa junto al Lehendakari Imanol Pradales y los presidentes de Cataluña, Salvador Illa, y Andalucía, Juan Manuel Moreno, en la presentación del Future Government Center

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, defendió este lunes en Bilbao la necesidad de aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para transformar las administraciones públicas y mejorar los servicios que reciben los ciudadanos.

El jefe del Ejecutivo autonómico destacó el potencial de estas herramientas para modernizar la gestión pública y subrayó la importancia de que las instituciones se preparen para afrontar los cambios que plantea su incorporación.

Clavijo participó en la presentación del Future Government Center (FGC), una iniciativa impulsada por NTT DATA y concebida como espacio de referencia para el análisis, la innovación y la colaboración en torno a la transformación de la gestión pública. Durante el encuentro intervino en el diálogo La visión de la transformación pública en la era de la IA, junto al lehendakari del Gobierno Vasco, Imanol Pradales; el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

Tras el foro, el presidente canario señaló que la irrupción de la inteligencia artificial en los procedimientos administrativos abre importantes oportunidades, pero también plantea desafíos que las instituciones deben abordar con responsabilidad. En este sentido, advirtió de que la incorporación de estas tecnologías debe hacerse con todas las garantías jurídicas, especialmente cuando las decisiones de la Administración afectan directamente a los ciudadanos.

«Adaptar las estructuras administrativas a la nueva realidad tecnológica»

Clavijo incidió en la necesidad de adaptar los procedimientos y las estructuras administrativas a esta nueva realidad tecnológica. “Esto va a ir muy rápido, así que necesitamos ponernos al día pronto”, manifestó, en referencia al ritmo de los avances y a la importancia de que las administraciones estén preparadas para incorporarlos.

El jefe del Ejecutivo autonómico felicitó a NTT DATA por la iniciativa y destacó el valor de los espacios de colaboración público-privada para compartir conocimientos, analizar los desafíos de la inteligencia artificial y avanzar en su aplicación a la gestión pública.

Asimismo, puso en valor el intercambio de experiencias entre comunidades autónomas como una oportunidad para conocer proyectos que ya están funcionando y aprovechar las mejoras desarrolladas por otras administraciones. Clavijo recordó que Canarias mantiene relaciones de colaboración con los territorios participantes en el encuentro, con los que ha compartido iniciativas y suscrito convenios en diferentes ámbitos.

A juicio del presidente canario, este intercambio de experiencias resulta especialmente positivo en un contexto de transformación acelerada, en el que compartir soluciones y buenas prácticas puede contribuir a mejorar la respuesta de las administraciones a las necesidades de la ciudadanía.

Canarias, pionera en la aplicación de la inteligencia artificial a los servicios sociales

El Gobierno de Canarias está avanzando en la incorporación de la inteligencia artificial a la gestión de los servicios públicos, especialmente en el ámbito social, donde el Archipiélago ha desarrollado el primer Espacio de Datos de Servicios Sociales del Estado y de la Unión Europea.

Esta herramienta permite integrar información de diferentes áreas del Gobierno autonómico, ayuntamientos, cabildos y entidades del tercer sector, con el objetivo de mejorar la coordinación entre administraciones, conocer mejor las necesidades de la ciudadanía y avanzar hacia una atención más ágil y personalizada.

A estas iniciativas se suman nuevas aplicaciones digitales que facilitan el acceso de la ciudadanía a los servicios sociales, especialmente en ámbitos como la discapacidad y las familias numerosas, así como la plataforma Alisio, destinada a prestar apoyo psicosocial a personas que cuidan de familiares en situación de dependencia, con discapacidad o mayores que necesitan atención.

El Ejecutivo autonómico también impulsa medidas de innovación en servicios sociales dirigidas a favorecer la colaboración entre administraciones, entidades del tercer sector y agentes tecnológicos, así como el desarrollo de nuevas soluciones que permitan mejorar la atención a las personas.

Estas actuaciones forman parte del proceso de transformación digital de los servicios sociales de Canarias, orientado a agilizar los procedimientos, mejorar la coordinación de los recursos públicos y facilitar una respuesta más eficaz a las necesidades de la ciudadanía.