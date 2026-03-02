El presidente de Canarias muestra su preocupación por las consecuencias para Canarias del conflicto como el encarecimiento del precio de petróleo

Fernando Clavijo en una imagen de archivo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha manifestado este lunes que no comparte la posición del Gobierno de España sobre la guerra contra Irán, pero la respeta. Y ha expresado su preocupación por las repercusiones que tendrá en las islas por la subida del precio del petróleo.

En declaraciones a los periodistas, ha indicado que no va a dar su opinión sobre su posición acerca de la guerra, pues no es de su competencia el establecer la política exterior del país. Y ha dicho que se la reserva por ser de carácter personal, al tiempo que ha recalcado que «tiene que ser leal institucionalmente». «No voy a opinar, pero no comparto las declaraciones del presidente del Gobierno de España (Pedro Sánchez)», ha remarcado Clavijo.

Ha incidido en su preocupación por el encarecimiento de los precios en la energía, en el sector primario, en los insumos y en el transporte, que se va traducir en inflación, y sus consecuencias las van a tener que soportar las familias canarias «una vez más».

«No se sabe qué va a ocurrir con este conflicto pero con la guerra de Ucrania se decía que iba acabar rápidamente y ya dura cuatro años, de éste se dice que serán cuatro o cinco semanas, como mínimo, más todo lo que puede derivar de atentados y en materia de seguridad en todo el contexto», ha señalado Clavijo, quien ha reiterado estar «tremendamente preocupado por los hechos y expectante».

Encarecimiento de precios

Así mismo, ha informado de que en el Consejo de Gobierno se abordará este nuevo conflicto, ya que el encarecimiento de los precios de la energía y el transporte por la subida del barril de petróleo en los próximos meses «nos va a pasar factura».

En relación a la situación de los canarios que se encuentran en la zona de conflicto, Clavijo ha informado de que ha mantenido contacto desde ayer con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Le transmitió que el espacio aéreo está cerrado y no saben con seguridad cuándo se volverá a abrir, pero que en cuanto vuelvan a operar las compañías aéreas contactaran con todos los españoles para poder evacuarlos.

Así mismo, ha comentado que el domingo estuvo en contacto con los presidentes de los cabildos de La Palma y de Lanzarote para interesarse por los canarios que se encontraban en la zona.