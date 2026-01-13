El «Club del Empleo» reabre en Santa Cruz de Tenerife

Esta iniciativa busca mejorar la formación digital de los desempleados y facilitarles la búsqueda de trabajo mejorando sus competencias profesionales

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife renueva el proyecto el ‘Club del Empleo’. Con nuevas instalaciones, ofrece acompañamiento personalizado para conseguir un trabajo y mejorar la formación.

Informa: RTVC.

La Sociedad de Desarrollo reabre el servicio facilitando la atención a la ciudadanía con un espacio más versátil.

Las nuevas instalaciones del ‘Club del Empleo’ facilitan la búsqueda de trabajo de los desempleados.

En la inauguración, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha resaltado que se trata de un espacio «orientado a acompañar a las personas en su proceso de inserción, mejora o reorientación laboral”.

Sala Multifuncional

La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, ha señalado que las sesiones formativas ya se están desarrollando con temáticas sobre el uso del DARDE.

También, se están impartiendo cursos sobre el manejo del correo electrónico o la redacción del currículum vitae.

Otros ejes que se articulan son «las competencias personales y transversales, centradas en la autoestima, la comunicación o la inteligencia emocional».

Igualmente, Pérez ha destacado que “el servicio dispone además de una Sala Multifuncional, concebida como un espacio polivalente para el desarrollo de los Grupos de Ayuda Mutua de Empleabilidad (GEM)”.

Toda la información correspondiente a este proyecto se encuentra en la web www.empleasantacruz.com.