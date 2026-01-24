CC reivindica una ley de residencia en la convención insular del partido en Tenerife

Coalición Canaria se ha comprometido a que la vivienda “vuelva a estar al servicio de los que residen en las Islas”. Unos 200 cargos públicos y de partido han participado en el encuentro



Coalición Canaria ha celebrado su convención insular en Tenerife con la participación del secretario general de CC y presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha elogiado la disposición de los nacionalistas a «abordar los problemas reales de la ciudadanía», conscientes de su complejidad y alejados «del falso populismo que ofrece recetas fáciles a problemas complejos».

Coalición Canaria ha celebrado una convención insular en Tenerife / Coalición Canaria

La convención se celebra bajo el lema «Una isla que piensa en su gente y se prepara para lo que viene» y en ella se abordan asuntos como el reto demográfico, la vivienda, la movilidad, las políticas sociales, la cultura y la identidad.

Clavijo ha explicado que se trata de continuar con «el proceso de escucha» del partido y de analizar en profundidad los problemas, «porque somos conscientes de que no existen varitas mágicas y de que la ciudadanía no es tonta» y sabe que las cosas «cuesta resolverlas».

Desafíos que se marca CC

«No ocultamos los problemas ni miramos para otro lado, los abordamos con sinceridad, cometiendo errores, por supuesto, pero poniendo soluciones sobre la mesa», ha manifestado en declaraciones a los medios.

«Retos como la financiación autonómica, el marco financiero plurianual europeo, la ley de residencia o las medidas para vivienda son desafíos que tenemos por delante y esta es la mejor forma de abordarlos, desde el diálogo, el entendimiento y la concertación», ha agregado.

Alrededor de 200 cargos públicos y de partido han participado en esta convención en la que se han marcado los desafíos que tiene el partido / Coalición Canaria

Escucha de los ciudadanos

La secretaria de organización de CC de Tenerife y presidenta del Cabildo insular, Rosa Dávila, ha hecho un llamamiento a la sociedad para que «no se deje atracar» por el PSOE en relación al sistema de financiación autonómica, que en su opinión «hurta» 500 millones de euros a la Comunidad Autónoma.

«Necesitamos una ley de residencia, necesitamos una financiación justa, necesitamos las infraestructuras y los convenios necesarios para seguir adelante con inversiones en carreteras, aeropuertos y agua, necesitamos seguir defendiendo nuestro sector primario», ha reivindicado Dávila.

El secretario general de Coalición Canaria de Tenerife, Francisco Linares, ha afirmado que no se trata de una convención «para vernos las caras», sino para sacar conclusiones y llevarlas a cabo hasta 2027.

«Hacemos política permanentemente en contacto con la ciudadanía, desde el partido y desde las instituciones, estamos dando pasos para buscar soluciones a medio y largo plazo, y lo hacemos desde un punto de vista realista», ha afirmado Linares.

La diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, ha señalado que en esta convención el partido hace lo que mejor sabe hacer, «escuchar a nuestra gente, revisar nuestros compromisos, nuestros problemas y nuestras necesidades, para trasladarlas en forma de trabajo real a todas las administraciones en las que estamos presentes».