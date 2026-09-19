Coalición Canaria defiende que la identidad no puede contemplarse únicamente como un legado del pasado, sino como un conocimiento vivo

Coalición Canaria de Tenerife celebró este mediodía la Convención de las Comisiones Sectoriales, un encuentro con el que los nacionalistas sitúan el trabajo de sus bases en el centro de la elaboración de las propuestas que contribuirán a conformar el programa electoral de 2027.

Informa. RTVC.

La Convención permitió abordar algunos de los principales retos que afronta Tenerife a través de tres grandes ejes (Las Personas, La Identidad y el Desarrollo Sostenible) y, de esta manera, plantear medidas concretas en ámbitos como la sanidad, los cuidados, la vivienda, la educación, la cultura, el territorio, el sector primario, el turismo, el empleo, la movilidad o la innovación.

CC celebra la Convención de las Comisiones Sectoriales.

Una de las principales propuestas del encuentro es reconocer la cultura y la identidad canaria como un derecho y un bien básico y reforzar su presencia en la educación y la formación. Coalición Canaria plantea garantizar el conocimiento, disfrute y transmisión de la cultura propia e incorporar de manera transversal la historia, el patrimonio, las tradiciones y las expresiones culturales de Canarias a las políticas educativas y formativas.

Nuevas generaciones

Los nacionalistas defienden que la identidad no puede contemplarse únicamente como un legado del pasado, sino como un conocimiento vivo que las nuevas generaciones tienen derecho a conocer, valorar y transmitir.

El secretario general insular de Coalición Canaria de Tenerife, Francisco Linares, destacó que la Convención demuestra la importancia de contar con una organización “viva, participativa y pegada a la realidad de Tenerife”.

“Las propuestas que presentamos hoy son fruto de muchas horas de trabajo, de debate y, sobre todo, de la experiencia de personas que conocen nuestros municipios y que trabajan cada día en la sanidad, la educación, los servicios sociales, el sector primario, la economía o la cultura”, señaló el secretario general insular.

Para Linares, “las comisiones sectoriales representan la inteligencia colectiva de Coalición Canaria y nos permiten construir Tenerife desde Tenerife, escuchando a nuestra gente y convirtiendo sus preocupaciones en propuestas concretas”.

Desafío más amplio

El secretario general insular de Coalición Canaria de Tenerife situó ese trabajo dentro de un desafío más amplio: construir un modelo propio de desarrollo adaptado a la realidad de Canarias y capaz de transformar el crecimiento económico en bienestar y oportunidades.

Linares defendió que “no se trata simplemente de crecer, sino de crecer mejor”, haciendo de la sostenibilidad, el conocimiento y la innovación herramientas para generar empleo de calidad, diversificar la economía y reducir la dependencia del exterior.

La presidenta del Cabildo de Tenerife y secretaria de Organización insular de CC, Rosa Dávila, defendió por su parte que proteger Tenerife y generar desarrollo económico “no son objetivos incompatibles”, y reivindicó un modelo capaz de combinar territorio, crecimiento y oportunidades para las nuevas generaciones.

Mercado laboral

Dávila puso como ejemplo la evolución del mercado laboral de la Isla, con una tasa de paro del 8,7%, la más baja de los últimos 19 años, y destacó especialmente la reducción del desempleo juvenil.

“Proteger Tenerife también significa conseguir que nuestros jóvenes puedan construir aquí su futuro”, señaló. En concreto, dfendió que la sostenibilidad debe significar tanto cuidar los recursos. Así como, ordenar el crecimiento como generar empleo, diversificar la economía y ofrecer oportunidades para quedarse.

La Convención situó la identidad como uno de los elementos transversales del proyecto nacionalista. Coalición Canaria propone reconocer la cultura y la identidad canaria como un derecho y un bien básico. Por tanto, garantizando que su conocimiento, disfrute y transmisión formen parte de las políticas públicas.

Para ello, plantea reforzar la presencia de la historia, el patrimonio, las tradiciones y las expresiones culturales propias de Canarias en la educación y la formación.

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Materia territorial

Los nacionalistas sostienen que la identidad no puede limitarse a conservar aquello que hemos heredado, sino que debe garantizarse su transmisión. La propuesta parte de una idea sencilla: el derecho a conocer quiénes somos, conservar aquello que nos distingue y poder transmitirlo a quienes vienen detrás. De esta manera, la cultura y la identidad se convierten también en herramientas para afrontar el futuro desde las propias fortalezas de Canarias.

En materia territorial, Coalición Canaria plantea vincular el crecimiento de Tenerife a la capacidad de carga de la Isla, incorporando sus límites territoriales, ambientales y demográficos a las decisiones sobre el modelo de desarrollo. Tenerife es un territorio limitado y, para los nacionalistas, su planificación debe partir de esa realidad, buscando un equilibrio entre actividad económica, calidad de vida y conservación de los recursos.

Generaciones futuras

El objetivo no es impedir el desarrollo, sino decidir cómo, dónde y hasta dónde crecer, evitando que un incremento desordenado de la presión sobre el territorio termine deteriorando aquello que hace atractiva y habitable a la propia isla. La formación nacionalista apuesta así por un modelo que permita generar bienestar en el presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, vinculó esta defensa de la identidad con la necesidad de que Canarias tenga voz propia allí donde se toman decisiones que afectan a las islas. Valido destacó que la identidad canaria “no es solo nuestra cultura, nuestras tradiciones o nuestro patrimonio; también es defender nuestros derechos como pueblo y conseguir que nuestra realidad sea escuchada y respetada”.

En este sentido, reivindicó el trabajo desarrollado en Madrid para defender el REF, las singularidades derivadas de la insularidad y la lejanía y la necesidad de respuestas específicas para Canarias. “La identidad canaria se protege aquí, pero también se defiende en Madrid”, sostuvo.

No residentes en Canarias

La vivienda ocupó también un lugar central en la Convención. Coalición Canaria propone avanzar en la regulación de la adquisición de viviendas por personas no residentes en Canarias, con el objetivo de proteger el acceso de la población residente a un mercado condicionado por la escasez de suelo, la presión demográfica y las singularidades propias de un territorio insular.

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La propuesta contempla estudiar limitaciones sobre el destino de determinadas propiedades, impedir su utilización como vivienda vacacional en determinados supuestos. Además, de crear un registro específico y analizar fórmulas fiscales diferenciadas para determinadas adquisiciones. El objetivo es reforzar la función residencial de la vivienda y evitar que quienes viven y trabajan en las islas encuentren cada vez mayores dificultades para acceder a un hogar.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, defendió que la vivienda se ha convertido en una condición indispensable para garantizar que la población pueda desarrollar su proyecto vital en Canarias. Bermúdez apostó por combinar la construcción de nueva vivienda protegida, la rehabilitación del parque existente y medidas para proteger el acceso de la población residente.

En materia sanitaria, Coalición Canaria propone garantizar por ley tiempos máximos de espera en la sanidad pública canaria, evitando que los pacientes puedan permanecer indefinidamente esperando una intervención quirúrgica o una prueba diagnóstica.

Garantías de los pacientes

La iniciativa contempla además la creación del denominado “Semáforo de la Espera”, una herramienta que permitirá a cada paciente conocer su situación y el tiempo estimado para ser atendido. Cuando se supere el plazo máximo establecido, el Servicio Canario de Salud deberá ofrecer una alternativa asistencial en otro centro. La medida busca reforzar las garantías de los pacientes, mejorar la transparencia y aumentar la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

Coalición Canaria plantea desarrollar una red territorial equilibrada de cuidados y recursos sociosanitarios en Tenerife, aumentando las plazas residenciales y los centros de día y reforzando los recursos destinados a personas mayores, personas con discapacidad, salud mental y menores.

La propuesta parte del principio de que el lugar en el que se vive no puede determinar los cuidados a los que se tiene acceso. Los nacionalistas plantean acercar los recursos a las diferentes comarcas y municipios para evitar que una persona mayor o con necesidades de atención especializada tenga que abandonar su entorno, alejarse de su familia o trasladarse a otra zona de la Isla para recibir los apoyos que necesita.

La vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias y presidenta de su Comisión de Discapacidad, Ana Oramas, incidió en que “los derechos tienen que llegar hasta donde viven las personas”. Oramas defendió que una sociedad verdaderamente inclusiva no es únicamente aquella que reconoce derechos, sino la que proporciona los apoyos necesarios para poder ejercerlos.

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Entre las medidas sociales debatidas figura asimismo la creación de un recurso alojativo insular especializado para personas LGTBIQA+ en situación de vulnerabilidad, exclusión o emergencia social, con capacidad para responder a situaciones como la expulsión del hogar, el sinhogarismo o la violencia motivada por LGTBIQA+fobia.

Combinación del modelo turístico

La Convención abordó también la evolución hacia un nuevo modelo turístico que combine prosperidad, sostenibilidad y bienestar social. Coalición Canaria apuesta por avanzar hacia una fiscalidad vinculada a la actividad turística que permita que una mayor parte de la riqueza generada por el principal motor económico de las islas revierta directamente en el territorio y en la calidad de vida de la población.

Los recursos derivados de ese modelo deberían contribuir a proteger y recuperar espacios naturales y el litoral, atender los lugares sometidos a mayor presión turística, mejorar servicios e infraestructuras y favorecer una mayor redistribución de la riqueza. El planteamiento parte de una premisa: que el turismo siga generando riqueza, pero que una mayor parte de esa riqueza se quede en Canarias y revierta en nuestra gente y nuestro territorio.