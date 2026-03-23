El helicóptero es una demanda histórica de la isla y estará operativo las 24 horas durante todo el año

Helicóptero medicalizado del SUC.



El tercer helicóptero medicalizado de Canarias, con sede en Fuerteventura, ha comenzado a operar, lo que supondrá una mejora de la cobertura aérea de emergencias tras más de diez años de reclamaciones por parte de la ciudadanía majorera.

En 2016, unas 15.000 personas se manifestaron en Fuerteventura para reclamar «una sanidad digna». Y exigir una serie de medidas entre las que se encontraba la implantación de un helicóptero medicalizado con sede en la isla.

A las 9.19 horas de este lunes, el helicóptero aterrizaba en el helipuerto del Hospital General de Fuerteventura, un recurso que tendrá su base en el aeropuerto de la isla y que estará operativo las 24 horas del día, los 365 días del año.

El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y la presidenta majorera, Lola García, entre otras autoridades de la Consejería de Sanidad han recibido el helicóptero en medio de los estragos aún de la borrasca ‘Therese’, que este lunes ha vuelto a traer lluvias a Fuerteventura.

«Un hito y un compromiso»

Clavijo ha explicado como la incorporación de este nuevo recurso «es un hito y un compromiso más de los adquiridos con las instituciones de Fuerteventura», que es el de «dotar a las islas orientales de medios aéreos para garantizar una evacuación más rápida y mayor eficacia en la prestación de servicios sanitarios».

La directora regional del Servicio de Urgencias Canario, Noemí González, ha explicado cómo este nuevo helicóptero «va a disminuir mucho» las isócronas del transporte en la parte oriental de Canarias, pero a la vez va a poder cubrir toda la comunidad autónoma.

El nuevo helicóptero incorpora tecnologías como la posibilidad de terapia de alto flujo para neonatos y pediátricas, bombas de perfusión, monitores desfibriladores y respiradores que pueden transmitir la información en tiempo real a la sala de coordinación e, incluso, a los hospitales en caso necesario, así como medidas de seguridad para mitigar los accidentes por incendio a bordo.

La cartera de servicios también permitirá realizar analíticas mediante el uso de equipos portátiles, además de la posibilidad de transportar sangre.

Asimismo, habrá un aparataje especializado que permitirá desplazar a aquellos pacientes que necesiten una circulación extracorporea para que se puedan trasladar a la isla de referencia con ese aparataje.

«Esto es muy importante, sobre todo para aquellos pacientes que necesiten trasplante cardiaco, para aquellos que su corazón o pulmones han dejado de funcionar y ahora pueden tener ese pulmón o corazón artificial hasta llegar al hospital y sean atendidos», ha señalado González.

«El helicóptero hace historia para Fuerteventura»

Por su parte, Lola García ha comentado que la llegada de este nuevo helicóptero «hace historia para Fuerteventura» tras muchos años de demanda por parte de la ciudadanía que no sólo reclamaban el recurso para el traslado a otras islas «sino también dentro de ella por las distancias que existen».

García ha recordado que se trata de una demanda ciudadana que ha contado con el respaldo del equipo médico del hospital majorero y ha dado gracias al presidente del Gobierno canario, «que se comprometió a principios de legislatura a que el helicóptero iba a tener base en Fuerteventura». La consejera de Sanidad ha explicado cómo este tercer helicóptero se va a incorporar a una flota formada hasta ahora por dos helicópteros y un avión medicalizado.

«Es muy importante» en zonas como este archipiélago que «manejemos este tipo de aeronaves para trasladar pacientes, no sólo los urgentes sino también a aquellos que tienen que ser trasplantados o llevar órganos», ha indicado la responsable regional de Sanidad.

Esta incorporación se enmarca en el nuevo contrato del servicio, que contempla una inversión total de 39 millones de euros e incluye tanto la incorporación de un tercer helicóptero como la ampliación del equipamiento sanitario de toda la flota aérea.

La tripulación estará compuesta, al igual que en las otras dos aeronaves, por un comandante y un piloto, junto a un equipo sanitario integrado por un profesional de la medicina y otro de enfermería con formación en emergencias.