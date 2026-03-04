La maquinaria pesada ya trabaja en la demolición de las antiguas instalaciones para levantar un nuevo centro financiado por la Consejería de Educación

Cuatro años y medio después de la catástrofe natural, este miércoles se ha firmado el acta de replanteo. Este trámite administrativo permite iniciar de manera oficial las obras, financiadas por la Consejería de Educación, para acometer la demolición de la actual instalación y su posterior reconstrucción integral.

Vídeo RTVC

La maquinaria pesada ya se encuentra trabajando sobre el terreno en la demolición del CEIP La Laguna. Este centro educativo, conocido cariñosamente como ‘El Cole Azul’, se ha convertido en todo un símbolo de la ansiada recuperación de la isla tras la destructiva erupción volcánica del año 2021.

El reto de llegar a septiembre

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha explicado que existe una expectativa real de terminación para el mes de septiembre. Aunque el 27 de septiembre es la fecha límite oficial que aparece en el acta de replanteo, el dirigente insular ha pedido un esfuerzo a la constructora para tener la posibilidad de iniciar allí el curso escolar.

La adjudicataria encargada de ejecutar las obras es la empresa local Constructora Dos Tumbos, que fue además la única firma que se presentó al concurso. Su responsable, José Francisco Acosta, conocido como ‘Chicho’, ha recogido el guante de las autoridades y ha asegurado que intentarán hacer todo lo posible para cumplir los plazos e incluso abrir las instalaciones antes de lo previsto.

Emoción en la comunidad educativa

El inicio de los trabajos ha despertado una evidente emoción y mucha ilusión entre todos los miembros de la comunidad educativa palmera. La directora del colegio La Laguna, Mónica Viña, ha mostrado su esperanza de que el recinto pueda volver a ser su añorado ‘cole azul’, asumiendo que lógicamente contará con un aspecto arquitectónico diferente.

Viña ha querido agradecer públicamente el esfuerzo y la implicación de todas las instituciones públicas en este proyecto. Según ha destacado la directora, es la primera vez que tantas administraciones se ponen de acuerdo de forma unánime para lograr sacar este centro adelante. Una vez más, esta estrecha coordinación institucional ha demostrado ser vital para que las obras sean hoy una realidad.