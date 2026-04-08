El programa se emite este miércoles, a las 21:00 horas, en La Radio Canaria

El programa ‘Con Cúrcuma‘ de La Radio Canaria analiza este miércoles 8 de abril, a partir de las 21:00 horas, cómo el cambio de estación transforma los hábitos alimenticios y las propuestas de la hostelería en las Islas.

‘Con Cúrcuma’ analiza la transformación de la gastronomía canaria con la llegada de la primavera. En la imagen, Francisco Belín, presentador del programa.

Tras concluir la Semana Santa, el espacio especializado en gastronomía que presenta cada semana Francisco Belín abre su edición con la experta Zebina Hernández, quien detalla la oferta de quesos canarios que protagonizará la Feria Artesanal Pinolere en La Orotava y el certamen de la Casa del Vino de El Sauzal.

Zebina Hernández (centro) y propuestas de quesos de ambos eventos.

La entrega ofrece una entrevista con David Guevara, chef de La Casona del Vino, quien describe su concepto basado en la fusión de los productos de las Islas con sus raíces colombianas. Asimismo, el consejero de Hostelería del Cabildo de Lanzarote, Armando Santana, avanza el calendario de la isla en el Salón de Gourmets de Madrid, que arranca el lunes 13 de abril.

Por su parte, el chef Juan Carlos Clemente invita a participar en las X Jornadas Gastronómicas del Atún Rojo en El Médano, una cita que celebra su década de historia con el tradicional espectáculo del ronqueo.

Juan Carlos Clemente, chef. Plato creado por David Guevara, chef de La Casona del Vino.

Tradición, producto local y raíces históricas

El programa cuenta también con el testimonio de Toño Armas, responsable de El Gusto por el Vino, quien repasa tres décadas de trayectoria y anuncia el relevo generacional a favor de su hijo Ayoze Armas. En el análisis del producto, el periodista Sergio Lojendio profundiza en la producción y usos de la alcachofa en El Rosario, mientras que José Nieves, jefe de cocina de La Bodega de Santiago, destaca su apuesta por el recetario tradicional y la materia prima de Lanzarote.

Finalmente, el presidente de ACYRE Canarias, Pablo Pastor, relata su reciente visita a San Antonio de Texas para descubrir los vestigios de las familias canarias que fundaron la ciudad en 1731. Como guinda del pastel, la «Entrevista Vintage» recupera una charla con la ganadera palmera Brenda Rodríguez Concepción para regresar al apasionante mundo del sector primario y los quesos.