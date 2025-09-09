‘Con cúrcuma’, un viaje por los sabores y recetas de las ocho Islas

Esta semana, el espacio gastronómico de La Radio Canaria regresa a la noche del miércoles y el sábado con nuevas propuestas culinarias, invitados y entrevistas

El espacio gastronómico ‘Con Cúrcuma‘, conducido por Francisco Belín, encara a velocidad de crucero su nueva temporada en La Radio Canaria. Este miércoles 10 de septiembre a las 21:00 horas y de nuevo el sábado a medianoche, el programa vuelve a despertar los sentidos con la riqueza culinaria de las ocho islas y más allá.

En esta entrega, el chef Rafael de León, desde el restaurante El Cenador, en el Hotel El Mirador en el sur de Tenerife, teje sabores con recuerdos de su infancia, ligada a las raíces agrícolas de sus padres y abuelos.

Elena Martínez, directora de sala de Brunelli’s, en el Puerto de la Cruz, celebra desde las ondas el décimo aniversario del Steak House y hace balance de esos diez años en la élite gastronómica del Archipiélago. Fernando Turnes, uno de los máximos responsables de la Cadena Barceló en Canarias, desmenuza la historia reciente de la alta cocina en los hoteles de las Islas y cómo esta estrategia se ha hecho un hueco en guías de prestigio, como Michelín o Repsol.

Alejandro Bello, chef del restaurante El Lajar de Bello (Arona, un Sol Repsol), detalla las claves del de este nuevo curso gastronómico y los nuevos desafíos en su continua búsqueda por la excelencia.

Rafael de León Elena Martínezz Alejandro Bello

Menú de fin de semana

En la edición del fin de semana, el programa repasará las recetas de grandes cocineros y reposteros, y contará además con el escritor y periodista Sergio Lojendio, que se sumergirá en las tendencias actuales de bodas y banquetes, además de compartir con la audiencia su recomendación habitual de fin de semana.

Nancy Melo, catadora y experta del producto local de La Gomera, habla de las singularidades de los vinos de la Isla Colombina, especialmente los hechos con uva autóctona forastera gomera.

Desde el Médano, Tarek Nasser (Grupo Kanali) y Suso Marrero presentan el itinerario culinario del restaurante ‘El Ancla’, con protagonismo especial de pescados frecos y arroces.

Jesús Camacho, jefe de cocina de Donaire, avanza lo que va a deparar el quinto aniversario del Scandal Dinner Show en el que cocinará junto a Borja Marrero, Víctor Suárez y Adrián Bosch, un trío canario con estrellas Michelin y soles Repsol en su historial.

Como guinda, la sección “Entrevista Vintage” recupera la divertida charla con el formidable cocinero Albert Raurich, uno de los más carismáticos intérpretes de las técnicas japonesas en España.