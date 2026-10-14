Condenan a una asociación canaria de apicultores por defraudar 33.441 euros a la UE

La condena recae en el presidente de una asociación de apicultores de Canarias por fraude en la obtención de subvenciones del Fondo Europeo Agrícola de Garantía y el Gobierno canario

El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado al presidente de una asociación de apicultores de Canarias por defraudar 33.441 euros en la obtención de subvenciones financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Gobierno canario. Según ha informado este jueves la Oficina de la Fiscalía Europea en un comunicado, la sentencia, que es firme, fue dictada el pasado 1 de octubre y ha sido como consecuencia de la acusación presentada en Madrid (España) contra el presidente de la asociación.

(Foto de ARCHIVO) 08/6/2023

Condena

El Juzgado Central de lo Penal impone una pena de seis meses de prisión al presidente de la asociación que se ha suspendido, ya que restituyó los fondos defraudados, y la prohibición de recibir subvenciones durante un período de nueve meses.

La asociación recibió fondos en el marco de las convocatorias de 2021 y 2022 destinadas a fomentar la producción y comercialización de productos apícolas en Canarias, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Gobierno de Canarias.

Facturas falsas

Sin embargo, la investigación puso al descubierto solicitudes de pago por un importe total, correspondientes a la compra de productos veterinarios, que se justificaron mediante facturas falsas y facturas emitidas por empresas que no estaban autorizadas para suministrar medicamentos veterinarios.

Las facturas falsas se presentaron ante el organismo pagador de los fondos agrícolas del Gobierno de Canarias, que procedió al abono de las cantidades correspondientes.

Antes del juicio, el acusado reconoció los hechos y restituyó la totalidad de los fondos percibidos indebidamente.

La Fiscalía Europea (EPPO) es responsable de investigar, ejercer la acción penal y llevar a juicio los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE, recuerda la nota.