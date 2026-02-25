ES NOTICIA

Condenas de meses para los tres encausados en la primera pieza del ‘caso Mediador’

RTVC / EFE
Los tres encausados en la primera pieza del caso Mediador han sido condenados por un delito de cohecho continuado

Imagen de archivo de Marco Antonio Navarro Tacoronte. EFE

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a penas inferiores a un año a los tres procesados en la primera pieza del caso Mediador, todos ellos por un delito de cohecho continuado.

El intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, que da nombre al caso, ha sido condenado a cuatro meses y quince días de prisión. El exgeneral de la Guardia Civil, Francisco Espinosa, y el empresario Antonio Bautista, lo han sido a nueve meses.

El pasado enero, un jurado popular determinó que los tres eran culpables de un delito de cohecho a la conclusión de la vista oral en la que se juzgaron presuntos sobornos para conseguir contratos de suministros de placas solares.

