Agricultura ha notificado que se han detectado dos casos positivos de peste porcina africana en dos jabalíes silvestres

Confirmados los dos primeros casos de peste porcina africana en España desde 1994

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha confirmado este viernes los dos primeros casos de peste porcina africana (PPA) en España desde noviembre de 1994.

Los servicios veterinarios oficiales de Cataluña notificaron que detectaron dos casos positivos en sendos jabalíes silvestres encontrados muertos el 26 de noviembre en Bellaterra (Barcelona), según explicó el MAPA en un comunicado.

El MAPA precisó que se trata de una enfermedad no zoonósica; es decir, las personas no pueden infectarse ni por el contacto con los animales ni por la ingestión de productos derivados de ellos.

En la Unión Europea (UE) está considerada como enfermedad de categoría A, por lo que los Estados miembros deben adoptar medidas precisas para lograr su control y erradicación lo antes posible en las zonas afectadas.

Extremar las medidas de seguridad y vigilancia

El ministerio ha solicitado al sector que extreme todas las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones de ganado porcino y jabalíes, y en el transporte de animales.

Además, ha recordado la obligación de comunicar a los servicios oficiales de las comunidades cualquier sospecha que se detecte, tanto en jabalíes silvestres como en explotaciones de ganado porcino en todo el territorio nacional.

El ministerio ha añadido que se han iniciado ya las investigaciones sobre el posible origen de la enfermedad detectada en estos animales salvajes.

La PPA afecta a animales de la UE desde su detección en los Estados miembros bálticos y Polonia en 2014, proveniente de Rusia, y en la actualidad afecta a las poblaciones de jabalíes silvestres y a algunas explotaciones de cerdos domésticos en un total de 13 países.