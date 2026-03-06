Directivos y expertos del sector hotelero debatirán sobre presente, futuro e innovación en Food & Beverage

Congreso CLAVE F&B reúne al sector hostelero en Tenerife. Europa Press

El sector hostelero español se reunirá en Tenerife el 9 y 10 de marzo para celebrar la VI edición del Congreso Nacional CLAVE F&B.

El evento contará con 100 altos directivos responsables gastronómicos de las principales cadenas hoteleras y cerca de 300 profesionales y expertos del ámbito Food & Beverage. Durante estas jornadas se analizarán tendencias actuales y se fomentarán oportunidades de colaboración y negocio.

Durante el congreso se destacará el valor estratégico del F&B como palanca económica, como identidad y experiencia de destino, además de impulsar la sostenibilidad y el uso de productos locales.

Tres espacios diferenciados

Tenerife será escenario de ponencias, mesas redondas, degustaciones y experiencias inmersivas. Estas actividades permitirán a los participantes conocer innovaciones, compartir conocimientos y generar conexiones reales dentro del sector.

El evento incluye tres espacios diferenciados: Clave Ágora F&B, donde se celebrarán ponencias y debates de ideas; Clave HUB F&B Experience, centrado en networking y gastronomía; y Clave F&B Talent Lab, que ofrece un espacio para nuevos talentos y profesionales.

Aquí se compartirán retos y visiones sobre el futuro del Food & Beverage, consolidando a Tenerife como referencia en formación, innovación y desarrollo hostelero.