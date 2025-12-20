Consecuencias de Emilia: playa cerrada y desprendimientos

Playa Jardín, en el norte de Tenerife, y el Pozo de Las Calcosas, en El Hierro, continúan cerrados por las consecuencias de la borrasca Emilia

Playa Jardín continúa cerrada por las consecuencias de la borrasca Emilia

Playa Jardín

Las consecuencias de la borrasca Emilia se han dejado notar en el norte de Tenerife. Playa Jardín, en el Puerto de la Cruz, ha estado cerrada al baño estos días. El motivo: un socavón a raíz de la mala mar y de las correntías de un barranco. Durante la mañana de este sábado se ha estado limpiando y allanando para que vuelva a su estado inicial.

Cerrado el Pozo de Las Calcosas, en El Hierro, por riesgo de desprendimientos por las lluvias de la borrasca Emilia

Pozo de las Calcosas

El Pozo de Las Calcosas, En El Hierro, permanece cerrado al público desde hace una semana por riesgo de desprendimiento en la zona. La situación ha obligado a mantener restringido el acceso para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.