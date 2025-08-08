La Consejería iniciará la licitación para la redacción del proyecto, que incluirá tanto el Palacio de Justicia como la plaza

Imagen archivo RTVC.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias han formalizado este viernes la cesión al Gobierno regional de una parcela de 2.652 metros cuadrados en la entrada sur de la ciudad para la construcción del nuevo Palacio de Justicia.

El proyecto incluirá también una plaza y un aparcamiento con capacidad para un centenar de vehículos, con posibilidad de ampliar el terreno cedido si fuera necesario.

El convenio fue firmado por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y la alcaldesa accidental, Yéssica Pérez, con la presencia del viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez.

Redacción del proyecto

Barreto ha anunciado que, con la cesión ya formalizada, la Consejería iniciará la licitación para la redacción del proyecto, que incluirá tanto el Palacio de Justicia como la plaza y el aparcamiento con un coste estimado, solo del edificio principal, de unos 10 millones de euros, a los que se sumará el presupuesto del resto del complejo.

Mesa técnica

La consejera ha adelantado que la licitación abarcará de forma conjunta el proyecto básico y el de ejecución, con el fin de acortar plazos, y que se pondrá en marcha una mesa técnica con representantes de ambas administraciones para garantizar que el conjunto arquitectónico se integre en el entorno y tenga un carácter emblemático para la ciudad.

La alcaldesa accidental, Yéssica Pérez, agradeció la inversión, destacando que “supone una apuesta de envergadura para que el desarrollo de Santa Cruz de La Palma no se frene y sigamos sumando infraestructuras y servicios”.