El objetivo general del proyecto Alerta CO2 es el despliegue de la red de vigilancia de emisiones de gases tóxicos, principalmente CO 2

En la Palma, el proyecto Alerta CO2 sigue dando pasos en Puerto Naos y La Bombilla para recuperar la normalidad tras la erupción volcánica.

Informa. RTVC.

Por tanto, continúa instalado el tubo para intentar extraer los gases del subsuelo de Puerto Naos. Se trata de un experimento pionero en el ámbito de la despresurización, por el que La Palma ha apostado.

Imagen archivo RTVC.

Núcleos costeros

Sin duda, una iniciativa que deja datos optimistas en el control de la emisión de dióxido de carbono, que desde la erupción afecta a los núcleos costeros del Valle de Aridane.

Cabe destacar que para la siguiente fase se destinarán 150.000 euros y consistirá en la caracterización del terreno.

Objetivo del proyecto

El objetivo general del proyecto ALERTA CO2 es el despliegue de la red de vigilancia de emisiones de gases tóxicos, principalmente CO 2 , en las poblaciones de Puerto Naos y La Bombilla, durante un periodo de 4 años (2023-2026).

La actuación está encaminada al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno de España dentro del Plan de Recuperación de La Palma.