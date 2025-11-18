Continúa el juicio contra dos acusados de asesinato que se enfrentan a 20 años de cárcel

El suceso tuvo lugar el 8 de julio de 2023 en el sur de Tenerife

Este martes se celebró la segunda jornada del juicio contra un hombre y una mujer, ambos acusados de asesinar a un varón en El Fraile, localidad en el sur de Tenerife, y donde se enfrentan a una pena de 20 años de cárcel.

Durante esta jornada, los familiares de los dos acusados y la víctima han testificado ante el jurado popular y aseguran que los tres consumían drogas en una relación tóxica. Por otro lado, la madre de la acusada aseguró que ni ella ni su hija denunciaron por miedo a la víctima.

Valoran el grado de implicación

Según el testimonio de la madre de la acusada ante el tribunal, ella tuvo que auxiliar a su hija después de varias palizas que le propinaba presuntamente la víctima. También añadió que no pudo hacer nada por la adicción de la acusada ni evitar la espiral de violencia en la que estaba envuelta.

Por otro lado, la Fiscalía pide 20 años de cárcel para los dos acusados por asesinato mientras ambos se acusan mutuamente. Un audio de una cámara de seguridad que se encontraba en el lugar de los hechos implica a ambos en el asesinato.

Audiencia Provincial Santa Cruz de Tenerife / Archivo RTVC

Mientras los testimonios siguen ofreciendo diversas versiones sobre lo sucedido, el jurado popular tendrá que decidir si son culpables o inocentes. En esta ocasión, lo importarte será el grado de implicación de cada uno de los acusados.