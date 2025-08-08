Este sábado llegará el esperado Baile de Magos a partir de las 22.00 horas y la ofrenda de cañitas durante la madrugada

El municipio tinerfeño de Garachico vuelve a celebrar sus esperadas Fiestas Patronales.

Un programa extenso de actos que comenzó desde el pasado 26 de julio con la celebración de las Fiestas Lustrales, con actos religiosos, como folclóricos y de fuegos artificiales, además de conciertos con la presencia de artistas reconocidos. Las Fiestas Patronales de Santa Ana y San Roque también se han entrelazado con esta celebración.

La celebración continúa este viernes 8 de agosto con la denominada ‘Fiesta de las Tradiciones’ y la elección de la Romera Mayor a partir de las 21.30 horas.

Romería Infantil en Garachico

Este sábado llegará el esperado Baile de Magos a partir de las 22.00 horas y la ofrenda de cañitas durante la madrugada, mientras que el domingo 10 de agosto, el municipio acogerá la Romería infantil y el concierto de Olga Cerpa y Mestisay a las 21.00 horas.