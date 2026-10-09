La convocatoria de la huelga general, una de las constantes de la manifestación de Barcelona

En la manifestación en Barcelona se han lanzado consignas a favor de la huelga general, mientras los portavoces de los sindicatos han hecho llamamientos a secundarla para que se convierta en punto de inflexión del movimiento a favor del derecho a la vivienda

Miles de personas se han manifestado en Barcelona para denunciar las dificultades del acceso a la vivienda y exigir medidas que eviten casos como el de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid y que falleció el pasado miércoles, o el de Olga, que se suicido tras ser desalojada del piso en el que vivía en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Los sindicatos y organizaciones de defensa de la vivienda, como el Sindicat de Llogateres y la PAH, participan este viernes en una nueva manifestación en el centro de Barcelona bajo el lema «Para Olga y Maricarmen: ¡El negocio de la vivienda mata!». EFE/Quique García

Por la vivienda

Los manifestantes, unos 3.000 según la Guardia Urbana y 15.000 según los organizadores, han portado pancartas con lemas como «¿Qué pasa, qué pasa?, que no tenemos casa», «Ayuso tu plan es un abuso» o «Expropiemos a los rentistas».

La plaza Universitat, en el centro de la capital catalana, ha sido el punto de partida del acto de protesta durante el que los activistas han coreado lemas como «Maricarmen no te olvidamos», «No son muertes son asesinatos», «No toleraremos ningún desahucio más» o «Huelga, huelga, huelga general», en alusión a la convocatoria del próximo 11 de noviembre.

Tras partir de la plaza Universitat, los manifestantes han comenzado su recorrido por el centro de la ciudad, sin incidentes, y han cortado la Gran Via de les Corts Catalanes, entre las calles Aribau y Balmes.

La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carmen Arcarazo, ha recordado que Maricarmen, símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda, «falleció en el hospital sin haber podido regresar a su casa» pero «luchó hasta su último aliento».

Maricarmen, ha continuado, fue «la chispa» que ha permitido aprobar dos decretos que llevan su nombre, «ha tumbado a un gobierno y ha inspirado una huelga general, que parece que será histórica».

Los sindicatos y organizaciones de defensa de la vivienda, como el Sindicat de Llogateres y la PAH, participan este viernes en una nueva manifestación en el centro de Barcelona bajo el lema «Para Olga y Maricarmen: ¡El negocio de la vivienda mata!». EFE/Quique García

Secundar la huelga general

La portavoz del Sindicat de Llogateres ha hecho un llamamiento a secundar la huelga general, no solo contra los grandes fondos de inversión, sino también «contra los políticos que están arrodillados ante la patronal, que legislan a su favor y contra los millones de personas que quieren un piso en el que vivir».

Esta organización pide el fin de los desahucios, contratos de alquiler indefinidos, acabar con las compras especulativas, un impuesto a la riqueza para aumentar el parque público de vivienda y que personas como Maricarmen sean consideradas «sindicalistas y puedan negociar huelgas de alquileres«.

Desde el Sindicat d’Habitatge Socialista de Cataluña (SHSC), su portavoz, Gisela Bermúdez, ha ido más allá al rechazar las bonificaciones fiscales «a los rentistas» y pedir «la expropiación de los pisos de los fondos buitres, reducir los alquileres a la mitad y contratos de alquiler indefinidos».

Para la portavoz de la Conferderació Sindical del Habitatge de Catalunya (COSAHC), Marta Espriu, «el sistema capitalista nos lleva a vida de miseria, mata» y ha hecho un llamamiento a la afiliación sindical.

La Universidad de Barcelona, centro para el 11-N

Los sindicatos de la vivienda han anunciado durante la manifestación de protesta que han inaugurado en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona (UB) la ‘Casa de la huelga’, un espacio ubicado en el porche del rectorado que será un punto de encuentro y programación de actividades de cara a la huelga general del 11-N.

‘La Casa de la huelga’ pretende ser un lugar de encuentro entre el movimiento estudiantil y el de la vivienda, así como «el conjunto de luchas populares que levantarán la huelga general del próximo 11 de noviembre«, aseguran los sindicatos de la vivienda en un comunicado.

Los organizadores de la protesta explican que ya se han puesto en contacto con el rectorado de la UB y han iniciado conversaciones y, el próximo martes, habrá una reunión para acordar esta iniciativa.

Precisamente, la convocatoria de la huelga general ha sido una de las constantes del acto de este viernes, y durante la manifestación se han lanzado consignas a favor de la huelga, mientras los portavoces de los sindicatos han hecho llamamientos a secundar esta convocatoria que quieren convertir en un nuevo punto de inflexión del movimiento a favor del derecho a la vivienda.