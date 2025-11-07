El misil lanzador por Corea del Norte ha volado 700 kilómetros antes de caer al mar

Imagen de archivo de un misil de corto alcance. EP

El Ejército de Corea del Sur ha denunciado este viernes el lanzamiento de un misil balístico de corto alcance desde territorio norcoreano, después de que el régimen de Kim Jong Un haya advertido en la víspera de que emprenderá medidas en protesta por las últimas sanciones de Estados Unidos contra individuos y entidades vinculadas a Pyongyang.

El Estado Mayor Conjunto (JSC) ha indicado que el misil ha volado unos 700 kilómetros antes de caer al mar. En un comunicado difundido por la agencia de noticias surcoreana Yonhap, ha señalado además que las Fuerzas Armadas han detectado el lanzamiento cerca del condado de Daegwan, en el noroeste de la provincia de Pyongyang a las 12.35 horas (hora local, 4.35 en la España peninsular).

Asimismo, ha asegurado que mantienen la «plena» preparación y vigilancia ante la posibilidad de lanzamientos adicionales y compartiendo información relevante con las autoridades de Japón y Estados Unidos.

Es el sexto lanzamiento de misiles de este tipo

Se trata del sexto lanzamiento de misiles de este tipo por parte de Corea del Norte desde enero de 2025. Y el segundo desde la toma de posesión del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, después de que a mediados de octubre Seúl detectara uno.

El Ejecutivo de Kim Jong Un prometió este jueves que tomaría las «medidas adecuadas» en respuesta a las sanciones impuestas el mismo día por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra ocho ciudadanos norcoreanos. Entre ellos dos banqueros, y dos entidades vinculadas a Pyongyang por su relación con delitos cibernéticos y blanqueo de capitales. Las autoridades australianas adoptaron posteriormente una decisión similar.