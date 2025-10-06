El corte a la circulación de la LZ-30 se debe a trabajos de refuerzo del firme de la vía

Cortada la carretera Lz-30 entre Mozaga y la rotonda de Famara.

Desde las 06:00 horas de este lunes, 6 de octubre está cerrada a la circulación la carretera LZ-30. En concreto en el tramo comprendido entre Mozaga y la glorieta de acceso a Famara. El motivo es la ejecución de las obras de refuerzo de firme.

El cierre permanecerá vigente hasta la finalización de los trabajos, con el objetivo de mejorar la seguridad y el estado de la vía, según ha informado el Área de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote.

Por su parte, el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina, ha dicho que que «el refuerzo del firme de la LZ-30 es una actuación muy demandada y necesaria para garantizar la seguridad vial y mejorar la conectividad insular».

«Pedimos comprensión a los vecinos y usuarios por las molestias temporales que pueda ocasionar este cierre, pero estamos convencidos de que el resultado supondrá una mejora importante para todos los que transitan a diario por esta vía», expuso.

El Cabildo ha recordado que esta actuación de reforma del firme de la carretera que une ambas localidades ha sido financiada a través del Fondo de Desarrollo de Canarias, que se gestiona a través del área de Planificación y Coordinación de Proyectos.