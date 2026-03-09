Costa Adeje Tenerife vs Levante Femenino | J22 Liga F 25-26

Costa Adeje Tenerife vs Levante Femenino. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 14 de marzo. Partido correspondiente a la J22 de la Liga F. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Costa Adeje Tenerife y Levante Femenino se enfrentan este sábado 14 de marzo, a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro corresponde a la jornada 22 de LaLiga F Moeve.

Costa Adeje Tenerife vs Levante Femenino | J22 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar por 0-2 en su visita al FC Badalona Women. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la cuarta posición de la tabla.

Por su parte, el Levante Femenino perdió por 1-2 en el partido de liga ante el Deportivo Abanca. El equipo se encuentra último con 8 puntos.

Posiciones en la clasificación de Costa Adeje Tenerife y Levante Femenino

En la clasificación, el Tenerife es cuarto con 36 puntos. Por su parte, el equipo levantino ocupa la última posición, con 8 puntos, veintiocho puntos por debajo del Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos entre Costa Adeje Tenerife y Levante Femenino

De los últimos cinco partidos que se han enfrentado el Costa Adeje Tenerife y el Levante Femenino, el Costa Adeje Tenerife ganó el último, pero los otros tres los ganó el Levante Femenino y el otro terminó en empate. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de tres partidos ganados de los últimos cinco, uno empatado y perdido el último. Sin embargo, el equipo levantino llega a este enfrentamiento tras haber perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, pero habiendo ganado el otro.

Alineaciones del Costa Adeje Tenerife y Levante Femenino

