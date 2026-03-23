Costa Adeje Tenerife vs Madrid CFF | J24 Liga F 25-26

Costa Adeje Tenerife vs Madrid CFF. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 29 de marzo. Partido correspondiente a la J24 de la Liga F. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Costa Adeje Tenerife y Madrid CFF se enfrentan este domingo 29 de marzo, a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro corresponde a la jornada 24 de LaLiga F Moeve.

Costa Adeje Tenerife vs Madrid CFF | J24 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar por 0-1 en su visita al DUX Logroño. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la cuarta posición de la tabla.

Por su parte, el Madrid CFF empató 1-1 en el partido de liga ante el Espanyol. El equipo se encuentra décimo con 31 puntos.

Posiciones en la clasificación de Costa Adeje Tenerife y Madrid CFF

En la clasificación, el Tenerife es cuarto con 42 puntos. Por su parte, el equipo madrileño ocupa la décima posición, con 31 puntos, once puntos por debajo del Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos entre Costa Adeje Tenerife y Madrid CFF

De los últimos cinco partidos que se han enfrentado el Costa Adeje Tenerife y el Madrid CFF, el Costa Adeje Tenerife ganó los tres últimos, el Madrid CFF ganó otro y el otro acabó en empate. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de dos partidos ganados de los últimos cinco, habiendo perdido los otros tres. Sin embargo, el equipo madrileño llega a este enfrentamiento tras haber perdido dos de sus últimos cinco partidos, pero habiendo ganado uno y empatado los otros dos.

Alineaciones del Costa Adeje Tenerife y Madrid CFF

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