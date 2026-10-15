El creador de la técnica utilizada para operar al papa León XIV es español y prevé una rápida recuperación

El cirujano español Diego González Rivas, que formó al equipo médico que intervino al pontífice, estima que podría recuperarse de la operación en cuatro o cinco días

El papa León XIV evoluciona favorablemente tras la operación de pulmón a la que se sometió el pasado martes en el hospital Gemelli de Roma. El Vaticano ha informado este jueves de que el pontífice ha pasado una buena segunda noche ingresado, se ha levantado y ha podido desayunar con normalidad.

La intervención permitió extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde los médicos habían detectado un adenocarcinoma. Para ello, utilizaron una técnica mínimamente invasiva desarrollada en España por el cirujano Diego González Rivas, quien ha formado al equipo médico italiano encargado de la operación.

El especialista ha explicado que este procedimiento permite reducir las complicaciones posoperatorias y acelerar la recuperación. Según sus estimaciones, el pontífice podría recuperarse de la intervención en cuatro o cinco días, aunque el tiempo de hospitalización dependerá de su evolución.

Una técnica desarrollada en A Coruña

La operación se realizó mediante la técnica conocida como Uniportal VATS, un procedimiento de cirugía torácica que González Rivas desarrolló en A Coruña en 2010.

Este sistema permite intervenir en el tórax a través de una única incisión de aproximadamente tres centímetros. Por ella, los cirujanos introducen una cámara y el instrumental necesario para realizar la operación. El procedimiento supone una alternativa menos invasiva a las intervenciones tradicionales, que requerían abrir el tórax y podían provocar mayores complicaciones durante el posoperatorio.

Desde su desarrollo, la técnica se ha extendido a 146 países. González Rivas viaja por distintos hospitales del mundo para formar a otros profesionales en su aplicación.

El cirujano destaca la preparación del equipo médico italiano

El especialista español mantiene una estrecha relación profesional con los cirujanos del hospital Gemelli que han intervenido al papa León XIV.

«Tenemos una buena relación con ellos, o sea que no podía estar en mejores manos«, ha señalado González Rivas, quien considera que Italia es uno de los mejores lugares para realizar una intervención de estas características.

El cirujano también ha destacado las ventajas de la técnica Uniportal VATS, que permite operar a través de una única incisión y reducir la agresividad del procedimiento.

Una recuperación que podría completarse en pocos días

González Rivas ha explicado que los pacientes sometidos a este tipo de intervención suelen recibir el alta hospitalaria entre dos y tres días después de la operación. Sin embargo, el tiempo puede aumentar en personas mayores o con una situación de salud más delicada.

«Quizá una persona más mayor o más frágil puede estar cuatro o cinco días», ha indicado el especialista, quien considera que el pontífice podría recuperarse de la cirugía en ese plazo.

Estas estimaciones se refieren a la recuperación posoperatoria habitual y no suponen una previsión oficial del alta médica del papa. De hecho, las informaciones médicas apuntan a que León XIV permanecerá ingresado al menos hasta el 20 de octubre.

El Vaticano confirma una evolución favorable

La Santa Sede ha comunicado que el pontífice mantiene una evolución posoperatoria normal. Los análisis de sangre y las radiografías de tórax realizados tras la intervención han ofrecido resultados favorables. León XIV también ha comenzado a caminar por su habitación y a realizar ejercicios de fisioterapia respiratoria.

La intervención incluyó la extirpación de la zona pulmonar afectada y el análisis de los tejidos. Los médicos continúan evaluando los resultados para determinar si será necesario aplicar algún tratamiento adicional. Mientras tanto, el equipo sanitario del hospital Gemelli mantiene el seguimiento de su recuperación.