El papa pasa una noche tranquila después de la operación de un tumor en el pulmón

En el parte médico difundido tras la operación del papa se explicó que «un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias»

Una persona sostiene una imagen del papa León XIV en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 14 de octubre, durante una misa que conmemora el décimo aniversario de la exhortación apostólica *Amoris Laetitia* e incluye oraciones especiales por la salud del pontífice, quien se encuentra hospitalizado tras una cirugía pulmonar. Imagen Reuters

El papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma donde se encuentra ingresado después de la operación de este martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho, informó la oficina de prensa del Vaticano.

El Vaticano informó de que se darán más detalles del estado de salud del pontífice, de 71 años, durante la jornada.

En el parte médico difundido anoche tras la operación se explicó que «un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias».

Y se especificó que «para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeoasistida», indica la nota de la Santa Sede, que añade que «el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones».

Tras la operación, el pontífice «despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso» del Policlínico Gemelli. Incluso pidió la cena, según fuentes vaticanas.

Las mismas fuentes explicaron que León XIV permanecerá ingresado en el Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorio y aún el equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

Nódulo en el pulmón

El propio pontífice anunció el pasado domingo que en controles médicos le habían detectado un nódulo en el pulmón «en fase muy temprana y bien localizado» por lo que debía someterse a una intervención que ha tenido lugar este martes en el Policlínico Gemelli de Roma.

Esta operación del papa estadounidense-peruano y el diagnóstico del tumor maligno se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo pero sobre el que ahora existe mucha incertidumbre,