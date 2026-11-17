La prevención y la detección temprana son fundamentales para combatir esta enfermedad. El tabaco, la contaminación, la exposición a productos químicos y el vapeo figuran entre los principales factores de riesgo

El cáncer de pulmón es el tumor que más muertes provoca en nuestro país. Ante esta realidad, la prevención y la detección temprana se convierten en herramientas fundamentales para combatir la enfermedad.

RTVC

Los especialistas recuerdan la importancia de consultar con un profesional sanitario ante cualquier síntoma o situación que no termine de encajar. Detectar el cáncer en fases muy tempranas puede incluso salvar vidas.

Principales factores de riesgo en el cáncer de pulmón

Entre los principales factores de riesgo se encuentran el consumo de tabaco, la contaminación, la exposición a ambientes con productos químicos y el vapeo. También existen circunstancias genéticas que pueden favorecer la aparición de un cáncer de pulmón incluso en personas sin hábitos perjudiciales.

La información también desempeña un papel esencial en la lucha contra esta enfermedad. En este ámbito destaca Lucas Sanz, considerado un pionero en la divulgación oncológica, que se ha convertido en un referente de las redes sociales como influencer de la oncología.