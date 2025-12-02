Crece la población en Canarias en un 0,89%

En un año ha aumentado el número de residentes en Canarias en más de 20.000 personas, el número de residentes extranjeros lidera este crecimiento

En un año la población en Canarias ha crecido en un 0,89%. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, resaltan que ha subido el número de censados en 20.112 personas desde enero de 2024 a enero de 2025.

El número total de residentes alcanza los 2.258.866. Según el último estudio del INE publicado este martes, 2 de diciembre.

Subida encabezada por los extranjeros

A lo largo del año pasado creció en mayor medida en el archipiélago el volumen de habitantes de origen extranjero. El número de residentes provenientes de otros países es de 342. 612, 13. 260 personas más que antes de 2024.

La nacionalidad española la han adquirido 6.852 personas más que a 1 de enero de 2024. Esta cifra alcanza ahora el 1.916.254.

Entre las personas censadas a 1 de enero de 2025, eran algunas más las mujeres, que sumaban 1.144.045, que los hombres, 1.114.821 en total, conforme a las cifras del INE.

La cantidad de mujeres residentes en las islas fue de 10.328 mujeres más entre 2024 y 2025, mientras que el número de hombres ha crecido en 9.784. Las mujeres llegan a 1.133.717, y los hombres, son 1.105.037.