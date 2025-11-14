Los afiliados extranjeros en Canarias superan los 137.000

Estos datos que corresponden al pasado mes de octubre también suponen un crecimiento del 5,8 % comparado al año anterior

Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social aumentaron un 5,8% en Canarias en octubre de 2025, con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 137.313, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los afiliados extranjeros en Canarias en superan los 137.000. EFE/ Elvira Urquijo A.

Por provincias canarias, en la de Santa Cruz de Tenerife se incrementaron en un 6,61% y en Las Palmas, un 5,07%. Por otro lado, 80.349 pertenecen a países externos a la UE y 56.964 son de origen comunitario.

Récord nacional

A nivel nacional, la Seguridad Social ganó una media de 13.159 afiliados extranjeros en octubre, un 0,4% más que en el mes anterior, con lo que el décimo mes de 2025 se cerró con 3.101.500 ocupados foráneos, nuevo máximo histórico.

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros creció un 7,2% en octubre, casi cinco puntos por encima del conjunto de la afiliación media (+2,4%).

En consonancia con lo que ocurre con los trabajadores nativos, un 83,9% de los afiliados extranjeros se encuadran en el Régimen General de la Seguridad Social, con 2.601.143 trabajadores.

Tienen un peso especialmente relevante en el sector de la hostelería, donde suponen uno de cada tres ocupados (29,2% de los afiliados), pero también en agricultura (25,4%) y construcción (23%).

Por otro lado, la afiliación de trabajadores por cuenta propia de otros países alcanzó en octubre un nuevo máximo, con 494.246 personas, un 6,6% más que hace un año, por encima de la media del conjunto de afiliados (+1,1%).