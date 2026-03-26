Hostelería, actividades administrativas y servicios auxiliares, y construcción concentran el 54% de contrataciones

El Observatorio Permanente de la Inmigración presentó este jueves en Madrid, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los datos de inserción laboral de jóvenes extutelados durante el año 2025. El informe revela que siete de cada diez personas de este colectivo, con edades entre 18 y 23 años, trabajan actualmente.

El 69% De Los Jóvenes Migrantes Extuletados De 18 A 23 Años, Con Una Autorización De Residencia En España A 31 De Diciembre De 2025, Formaban Parte Del Mercado Laboral, Según Migraciones. / MISSMI

La hostelería concentra la mayor parte de las contrataciones de estos jóvenes trabajadores. Concretamente, este sector junto a la construcción y los servicios administrativos suman el 54 % del total de los contratos firmados. Además, el 40 % de los menores y jóvenes extutelados disfruta de un contrato indefinido a jornada completa en la actualidad.

El 59 % de la afiliación pertenece al grupo de 16 a 23 años

Por otra parte, el informe detalla que el porcentaje de afiliación a la Seguridad Social alcanza el 59 % en el grupo de 16 a 23 años. Los datos muestran una distribución por sectores más repartida a medida que los jóvenes salen del sistema de tutela pública. En consecuencia, la diversificación laboral mejora las opciones de futuro y la estabilidad económica de este grupo poblacional.

Asimismo, el censo de personas en esta situación registra un total de 20.201 individuos a finales del año pasado. Esta cifra representa un incremento del 15,8 % respecto al ejercicio anterior, según los datos oficiales del Ministerio. Sin embargo, la presencia femenina se mantiene baja, ya que las mujeres solo representan el 6 % del colectivo total analizado.

El arraigo como motor laboral

El mecanismo del arraigo permite que más de 214.000 extranjeros coticen actualmente a la Seguridad Social en todo el país. Esta cifra supone un crecimiento del 39 % en comparación con los datos registrados el año anterior. Por lo tanto, esta herramienta jurídica facilita la incorporación legal de miles de personas al sistema productivo español cada trimestre.

Respecto al perfil del trabajador, la media de edad de las personas con autorización por arraigo se sitúa en los 36 años. Los hombres representan el 55 % de los afiliados, mientras que las mujeres alcanzan el 45 % tras un fuerte aumento anual. De igual importancia resulta el origen de los cotizantes, donde destacan principalmente las nacionalidades de Colombia, Marruecos y Perú.

En cuanto a la ubicación geográfica, Madrid y Barcelona concentran el 31 % de los extranjeros con autorización de residencia por arraigo en vigor. Valencia y Alicante siguen a las grandes capitales como los lugares con mayor número de personas acogidas a este régimen.