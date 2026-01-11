Cerca de 12.000 canarios y canarias se jubilaron en 2025

El número de personas que accedieron a una pensión creció el año pasado en las islas confirmando una tendencia alcista que se repite desde hace tres años

Informa: Yurena Goya.

El número de jubilados en Canarias creció en casi 12.000 personas en 2025. Una tendencia alcista que se viene registrando en los últimos tres años. La salida del mercado laboral de los nacidos entre 1958 y 1977, los llamados generación «baby boomers» por la subida de la natalidad en esos años.

Cerca de 12.000 personas se jubilaron en 2025 en Canarias.

En los últimos años también han subido las pensiones en un 11%, pasando de una media de 1.366 euros, en 2023, a 1.523 euros, el año pasado.

Mayor nivel educativo

La mayoría de los pensionistas tiene estudios universitarios al contrario de sus progenitores. Esta situación justifica que sus ingresos sean mayores. Las pensiones aumentaron su cuantía una media de 100 euros con respecto a la de 2024.

En los próximos 18 años continuará subiendo el número de personas que abandonan el mercado laboral. Según el ministerio de Seguridad Social, en 2026, 13.000 canarios pasarán a cobrar una pensión por los años cotizados.

Durante este 2026 más de 11 millones de pensionistas tendrán una subida en sus pagas de un 2,7%, una media de 572 euros más al año

Las cuantías que cobran los pensionistas dependen de los años cotizados. Cuantos más años cotizados a la Seguridad Social, cobrarán más, mejorando la cuantía final de la prestación. En este sentido, la edad media de jubilación también ha crecido, con una media 74 años en Canarias, superando la edad media nacional.



