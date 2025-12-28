Las pensiones mínimas subirán más de un 7 % en 2026, mientras que las no contributivas y el ingreso mínimo vital, se incrementarán un 11,4 %

Las pensiones subirán una media del 2,7% para el próximo año. Una subida que será de dos dígitos para las más bajas, es decir, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. El gasto en pensiones para el Estado creció este año más de un 6%, en un sistema cada vez más tensionado por el envejecimiento de la población.

Informa. RTVC.

Por tanto, las mínimas subirán más de un 7 % en 2026, mientras que las no contributivas y el ingreso mínimo vital, se incrementarán un 11,4 %.

Pensión media

Además, más de 11 millones de pensionistas verán incrementadas sus pensiones un 2,7% a partir de enero, lo que supone unos 572 euros más al año, para una pensión media de jubilación.



Cabe destacar que, un sistema de pensiones en el que están entrando ya la generación del baby boom, es decir, los nacidos entre 1958 y 1977 y que reabre el debate sobre el mantenimiento del sistema.