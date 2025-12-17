Un informe del Colegio de Economista de Las Palmas alerta que Canarias tiene un déficit de 9.400 plazas en residencias y hacer frente al envejecimiento de la población

Declaraciones: Rosa Rodríguez, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y directora del informe

Un informe del Colegio de Economistas de Las Palmas alerta del progresivo envejecimiento de la población y advierte de que las las necesidades sociosanitarias van de la mano de ese incremento. Los datos reflejan que en los últimos 20 años la población mayor de 65 años en las islas ha crecido un 86 %. Y si esta tendencia se mantiene, en 2030 este grupo de edad aumentará un 27,3%.

Para hacer frente a este envejecimiento de la población y tener una mejor calidad de vida sería necesario, en 2030, la creación de 10.500 plazas residenciales más, y una inversión en gastos sanitarios de más de 4.200 millones de euros.

El estudio advierte que la falta de planificación y de recursos suficientes impide garantizar el cumplimiento efectivo de las leyes de dependencia y de atención sanitaria, tanto en la actualidad como a medio y largo plazo.

Advierten de las necesidades sociosanitarias por el envejecimiento de la población. Imagen RTVC

Déficit de plazas residenciales

El informe, titulado El envejecimiento poblacional en Canarias, un reto asistencial creciente, analiza datos oficiales sobre la evolución demográfica del archipiélago, la situación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia y la capacidad operativa del sistema sanitario. Sus conclusiones ponen de relieve una brecha cada vez mayor entre las necesidades reales de la población, especialmente de las personas mayores, y la capacidad de respuesta de las Administraciones públicas.

Uno de los principales problemas detectados es el déficit de plazas residenciales para personas mayores. En 2023, Canarias necesitaba 9.400 plazas adicionales para cumplir con los estándares recomendados de cinco plazas por cada 100 personas de 65 años o más. De no adoptarse medidas correctoras, el déficit aumentará progresivamente, superando las 10.500 plazas en 2030 y alcanzando casi 13.000 plazas necesarias en 2035, lo que agravará la presión sobre los servicios sociales y sanitarios.