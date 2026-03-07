Amavir, la empresa gestora de la residencia, abrirá expedientes disciplinarios a los empleados implicados en las grabaciones para apartarles de su puesto de trabajo

El Cabildo de Lanzarote denuncia ante la Fiscalía las imágenes denigrantes grabadas en la residencia de mayores de Tías que reflejan vejaciones, malos tratos o abandono.

Ante las denuncias por las condiciones de los usuarios del centro, desde la institución aseguran que si no se solucionan estos problemas, serán implacables: «En caso de que veamos que no se acomete, vamos a utilizar todos los medios a nuestro alcance y el secuestro del servicio puede ser uno de ellos», explica Marci Acuña, consejero de Bienestar Social.

Expediente a los empleados implicados

La empresa Amavir, gestora de la residencia de mayores de Tías (Lanzarote), ha anunciado el despido de los trabajadores implicados y se ha comprometido a solucionar también las deficiencias en el servicio.

La empresa adjudicataria y el Cabildo se han reunido para solucionar las deficiencias en el centro aunque niegan que haya habido una situación de desamparo.

El Gobierno de Canarias visitará el centro la próxima semana para conocer la situación, de primera mano.