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La Palma destina 31 millones a una residencia de mayores en Los Llanos

RTVC / EFE
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El proyecto prevé 120 plazas en la residencia y 30 de centro de día para reforzar la atención sociosanitaria en Los Llanos

El Cabildo de La Palma ha aprobado el proyecto de la futura Residencia de Mayores y Centro de Día de Los Llanos de Aridane, una actuación que contará con una inversión de 31 millones de euros y que permitirá iniciar el proceso de licitación de las distintas fases de la obra.

La infraestructura contempla la creación de 120 plazas residenciales y 30 plazas de estancia diurna, en lo que la corporación insular califica como una de las mayores actuaciones sociosanitarias de los últimos años en la isla, destinada a reforzar la atención a personas mayores y dependientes.

La Palma destina 31 millones a una residencia de mayores en Los Llanos
La Palma destina 31 millones a una residencia de mayores en Los Llanos. EFE

El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha destacado que se trata de una respuesta a una demanda histórica del municipio y su entorno, y ha subrayado que el nuevo centro contribuirá a reducir la lista de espera de plazas residenciales y a mejorar la conciliación de las familias de la zona.

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