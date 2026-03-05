Las denuncias hablan de vejaciones, malos tratos o abandono en la residencia de mayores Amavir, ubicada en el municipio de Tías, en Lanzarote

Informa: Redacción Informativos RTVC

La situación de irregularidades y de «extrema gravedad» en la atención a las personas mayores de la residencia de mayores Amavir en Tías, Lanzarote, ya lo había denunciado la socialista Dolores Corujo. Ahora, a esa denuncia se une las realizadas desde Primero Teguise y la Plataforma Municipal de Haría (PMH), que revelan los episodios que se viven en esa residencia de mayores.

José Torres, miembro de la Comisión de Seguridad, Emergencias y Sanidad de PMH, ha afirmado que en la residencia se viven situaciones de «vejaciones y malos tratos a las personas mayores. Riéndose de los pacientes. Asimilando que se consume una raya de cocaína con un billete de 100 euros. También obligando a besarse a personas que tienen deterioro cognitivo muy grave».

Desprotección y vergüenza, con colchones sucios o sin ropa de cama, cubos de basura llenos o pacientes con heridas sin curar.

Residencia Amavir, Tías, Lanzarote. Imagen RTVC

“Esto es un infierno para los adultos, para los enfermos, para los familiares”, señaló Torres.

Un infierno y desidia que se resume en esta frase de una de las empleadas de la residencia, donde también se ignora la alimentación: “Eso no se lo puede comer nadie, eso no llega para alimentar a un ser humano».

Llamamiento a la tranquilidad

Desde el Cabildo de Lanzarote hacen un llamamiento a la tranquilidad. El consejero de Bienestar Social de la institución insular, Marci Acuña, reconoce que hay carencias, pero niegan que los mayores estén abandonados.

Por su parte, Deysi Villalba, técnico de la Unidad de Supervisión de Centros del Cabildo de Lanzarote, asegura que “no hay una situación alarmista. Hay una situación de cosas que hay que mejorar. Unas mejoras junto con la empresa, el Cabildo y Trabajadores”.

Una de las medidas que se van adoptar es solicitar una auditoria al Gobierno de Canarias y este viernes mantendrán un encuentro con los responsables de Amavir.