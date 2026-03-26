El alto coste de los tratamientos ópticos y la mayor exposición a radiación ultravioleta agravan los problemas de visión y la pobreza visual

Casi el 32% de la población canaria se encuentra en riesgo de pobreza visual, una cifra superior a la media nacional y que refleja las dificultades de acceso a tratamientos ópticos.

El elevado precio de gafas y lentes, que puede superar los 300 o 400 euros, supone una barrera importante para muchas personas.

A esta situación se suma una mayor exposición a la radiación ultravioleta en el Archipiélago, un factor que incrementa el riesgo de desarrollar problemas de visión a largo plazo.

Uno de cada tres canarios, en riesgo de pobreza visual. RTVC

El 82% de la población necesita gafas

Los especialistas advierten de la importancia de realizar revisiones periódicas, especialmente a partir de los 65 años, cuando las patologías visuales son más frecuentes.

En la tercera edad, el 82% de la población necesita gafas u otro tipo de ayuda óptica. En España, se estima que unos dos millones de mayores podrían padecer pobreza visual, mientras que en Canarias la cifra supera las 100.000 personas, evidenciando la magnitud de este problema en las islas.