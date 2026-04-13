El Gobierno de Canarias invierte 1,5 millones de euros para mejorar la accesibilidad y los servicios de las personas usuarias

El presidente Fernando Clavijo inauguró este lunes las nuevas instalaciones del Centro de Mayores de Escaleritas en Las Palmas de Gran Canaria. El proyecto moderniza el espacio para ofrecer un envejecimiento digno y activo a los residentes del barrio. La Consejería de Bienestar Social ejecutó las obras con el fin de garantizar infraestructuras de calidad en todas las islas.

El centro de mayores de Escaleritas estrena su nueva ampliación / Gobierno de Canarias

El Gobierno autonómico destinó aproximadamente 1,5 millones de euros a esta reforma integral. La Dirección General de Mayores recuperó un local en desuso para ampliar la capacidad del centro. Esta actuación beneficia directamente a la comunidad de Ciudad Alta con instalaciones modernas y seguras.

Varias autoridades acompañaron al presidente durante el recorrido por las nuevas dependencias. Entre ellas destacaron las consejeras de Bienestar Social y Sanidad junto a responsables del área de mayores. Todos compartieron un encuentro cercano con las personas usuarias tras finalizar los trabajos técnicos.

Espacios modernos y accesibles

La planta baja cuenta ahora con recepción, salón multiuso, comedor, cocina y un gimnasio equipado. Los agentes también acondicionaron nuevos aseos, vestuarios y zonas de almacén para facilitar el trabajo diario. El centro suma un total de 1.014 metros cuadrados construidos entre sus dos alturas.

La accesibilidad mejora gracias a una nueva escalera y la instalación de dos modernos ascensores. Estos elementos conectan ambos niveles y eliminan las barreras arquitectónicas para los mayores con movilidad reducida. El diseño funcional optimiza el aprovechamiento de cada sala situada entre las calles Henry Dunant e Ingeniero Ramonell.

Derechos y estrategia de futuro

Clavijo situó a los mayores en el centro de la acción pública con hechos e inversiones reales. El presidente defendió que el envejecimiento digno define el modelo de sociedad que el Ejecutivo quiere para Canarias. Asimismo, insistió en que las infraestructuras son derechos fundamentales que garantizan la participación activa.

El Ejecutivo aprobó recientemente la Estrategia de Atención Sociosanitaria de Canarias 2026-2030 con un presupuesto millonario. Este plan contempla más de 1.300 millones de euros para avanzar hacia un modelo integrado y preventivo. La mejora de Escaleritas forma parte de esta hoja de ruta centrada en las personas vulnerables.

Plan de infraestructuras seguras

Esta intervención se integra dentro del plan Maresía para promover la protección de los derechos sociales. El tercer eje de este programa busca crear espacios seguros en los 24 centros del Archipiélago. Por ello, el Gobierno seguirá modernizando la red pública para igualar los servicios en todas las islas.

La innovación y la participación social guían estas políticas destinadas a mejorar la calidad de vida. El centro de Escaleritas es ahora un referente de esta estrategia de renovación de centros de día. Las personas mayores disponen finalmente de un lugar adecuado para seguir formando parte de su comunidad.