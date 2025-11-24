Croissant relleno de chocolate Ferrero / La receta ‘Como en casa’ de RTVC

Son muchos los amantes de lo dulce en la gastronomía. Si buscas mejor pastelería francesa en Tenerife, el croissant de chocolate tipo Ferrero de Makika & CO es una parada obligatoria en La Laguna, Tenerife. Esta receta artesanal eleva el clásico bollo con un lujoso relleno de chocolate y praliné de avellanas, elaborado desde cero en el local. El programa ‘Como en casa‘ de Televisión Canaria ha accedido a esta dulce receta.

Un dulce acompañamiento para cualquier momento del día.

Ingredientes para el croissant relleno de chocolate

Con estas cantidades sacarás unas once unidades.

Ingredientes para la masa del croissant 415 gr. de harina fuerte 63 gr. de azúcar 10 gr. de sal 8 gr. de levadura fresca 18 gr. de mantequilla sin sal 1 huevo 180 ml. de agua fría 250 gr. de mantequilla laminada Ingredientes para el relleno de chocolate 50 gr. de nata 35 % materia grasa 2 gr. de gelatina 350 gr. de praliné de avellanas 175 gr. de nata

Elaboración paso a paso

Para elaborar este croissant de chocolate tipo Ferrero hay que dividir la preparación en dos partes, por un lado la masa y por otro el relleno.

Preparación de la masa del croissant

Comenzamos con los ingredientes secos y húmedos. En un bol, pesamos todos los ingredientes secos (harina fuerte, azúcar, sal y levadura fresca), la mantequilla y el huevo previamente batido.

A continuación vamos añadiendo poco a poco el agua a la vez que vamos amasando los ingredientes con las manos. Lo hacemos intentando conseguir una consistencia que esté entre dura y blanda, pero que no sea pegajosa. Trabajamos la masa hasta conseguir una pieza homogénea y lisa.

Ponemos nuestra masa en una superficie plana y la estiramos con rodillo hasta conseguir una lámina fina.

Nuestra mantequilla laminada la colocamos sobre el centro de nuestra masa. Cubrimos nuestra lámina de mantequilla haciendo una especie de sobre desde los extremos. Le damos la vuelta y volvemos a amasar con el rodillo. Haremos el mismo proceso durante cuatro veces y finalmente ya lo tendremos listo para cortar.

Cortamos en trozos similares en forma de triángulo. Estiramos un poco la punta para que quede pegada a la encimera y enrollamos desde la parte más ancha. Finalmente conseguimos nuestra forma de croissant.

Dejamos fermentar durante unas tres horas y los metemos al horno unos 15 minutos a 180 grados.

Elaboración del relleno de Ferrero (chocolate)

Se comienza calentando los 50 gramos de nata de 35 % de materia grasa. Además añadimos las hojas de gelatina neutra en agua fría para hidratarla.

Una vez que tengamos la nata caliente, escurrimos un poco la gelatina y la incorporamos a la nata. Removemos hasta mezclarlo ingredientes.

En un bol ponemos el praliné de avellanas y los 175 gramos de nata. Removemos hasta conseguir la mezcla de todos los ingredientes de forma uniforme. Cuando lo consigamos vertemos la primera nata con la gelatina en esta mezcla que acabamos de realizar. Lo que conseguiremos tras remover es una mezcla cremosa.

Nuestra mezcla la ponemos en una manga, con un cuchillo hacemos un pequeño orificio por un extremo del croissant e introducimos nuestra mezcla de chocolate. A continuación hacemos un hilo de praliné sobre el croissant y terminamos la elaboración poniendo un poco de almendra molida sobre el hilo de chocolate.

Paso a paso de la receta en vídeo