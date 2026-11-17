Un estudio internacional en el que participa la Universidad de La Laguna, concluye que el pulpo de la costa de Marruecos más cercana a Canarias contiene cromo, y su consumo conlleva riesgos para la salud humana

El cromo es el principal contaminante detectado en ejemplares de pulpo común capturados en la costa atlántica de Safi, en Marruecos, según un estudio internacional en el que participa la Universidad de La Laguna (ULL), que advierte de posibles riesgos para la salud humana asociados a su consumo.

Imagen de un pulpo. Foto de archivo de EP remitida con CSIC

El cromo es el contaminante principal

La investigación ha analizado la presencia de cadmio, cromo, cobre y zinc en 60 ejemplares de pulpo (Octopus vulgaris) procedentes de Cap Beddouza, Jorf Lihoudi y Souiria Kdima, tres localidades situadas en una zona caracterizada por una intensa actividad industrial vinculada a la producción de fosfatos, las centrales térmicas y las instalaciones portuarias, según ha informado este martes la ULL en un comunicado.

El trabajo, desarrollado por investigadores de las universidades marroquíes Cadi Ayyad y Chouaib Doukkali, junto con Enrique Lozano-Bilbao, de la Universidad de La Laguna, evaluó las concentraciones de estos metales tanto en el músculo como en la glándula digestiva de los cefalópodos.

Los resultados muestran diferencias importantes entre las localidades y los tejidos analizados. La glándula digestiva presentó las mayores concentraciones de metales, mientras que en el músculo, la parte destinada al consumo humano, los niveles de cadmio se mantuvieron dentro de los límites establecidos por la Unión Europea.

El resto no supera lo permitido

Asimismo, las concentraciones de los cuatro metales se situaron dentro de los valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

No obstante, el cromo superó la directriz más restrictiva de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Cap Beddouza y Jorf Lihoudi.

El estudio empleó también distintos indicadores para evaluar la contaminación metálica y la bioacumulación. El Índice de Contaminación por Metales reflejó una elevada carga metálica en todas las zonas examinadas, con el valor máximo en la glándula digestiva de los ejemplares de Jorf Lihoudi.

Por su parte, el Índice Multimetálico Integrado de Bioacumulación identificó el músculo de los pulpos procedentes de Cap Beddouza como el tejido con mayor impacto relativo.

Riesgos asociados al consumo

La evaluación de los posibles efectos sobre la salud humana mostró que el riesgo depende considerablemente de la cantidad de pulpo consumida y está condicionado principalmente por la presencia de cromo.

Al aplicar la tasa regional de consumo de Safi, el índice de peligro superó el valor de referencia de 1 únicamente entre los niños de Cap Beddouza.

Sin embargo, al utilizar la tasa de consumo propuesta por la FAO, el riesgo no carcinogénico también afectó a los adultos: el índice superó el valor de referencia en todos los grupos de población de Cap Beddouza y en los niños de las tres localidades.

En cuanto al riesgo carcinogénico estimado, los resultados basados en el consumo regional superaron el umbral de referencia de 10⁻⁴ en Cap Beddouza y Jorf Lihoudi para todos los grupos de población, mientras que en Souiria Kdima lo hicieron únicamente entre los niños.

Con la tasa de consumo de la FAO, el umbral se superó en todos los grupos de población y en las tres localidades estudiadas.

Cautela

Los investigadores advierten, no obstante, de que estos resultados deben interpretarse con cautela, ya que el análisis determinó el contenido total de cromo sin distinguir sus diferentes formas químicas.

Esta diferenciación resulta relevante porque la toxicidad del metal depende de su composición: el cromo trivalente (Cr III) presenta una toxicidad considerablemente menor que el cromo hexavalente (Cr VI), asociado a efectos carcinogénicos.

Por ello, el equipo considera necesario desarrollar nuevos estudios que permitan identificar las distintas formas de cromo presentes en los tejidos de los pulpos y mantener una vigilancia continuada de los cefalópodos y otros productos pesqueros.

Los autores destacan que el cromo constituye el principal contaminante de preocupación en las zonas analizadas y subrayan que la estimación de los riesgos para la salud puede variar notablemente en función de los patrones reales de consumo.

El trabajo plantea la conveniencia de desarrollar recomendaciones dietéticas adaptadas a los hábitos alimentarios de la población local y reforzar el control de los vertidos industriales procedentes de las actividades relacionadas con los fosfatos y las centrales térmicas de la región de Safi.