La Universidad de La Laguna ha modificado su docencia a modalidad online debido al acto convocado por Vito Quiles en las inmediaciones de la institución

Debido al acto convocado públicamente por Vito Quiles, para la tarde de hoy, en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, la institución ha tomado la decisión de modificar su docencia a modalidad online.

La ULL cambia su docencia a modalidad online la visita de Vito Quiles esta tarde. ULL

La Universidad asegura que desautoriza expresamente este tipo de reuniones. «Dados los precedentes de convocatorias similares, tanto en nuestra propia institución como en otras universidades del país, se van a establecer medidas dirigidas a garantizar la protección de nuestra comunidad académica«, explican en un comunicado.

Por esta razón, la docencia del turno de tarde de las Facultades de Humanidades; Psicología y Logopedia; Derecho; Economía, Empresa y Turismo y Ciencias Sociales y de la Comunicación se impartirá en línea, en su horario habitual y a través de los medios de docencia virtual. Las pruebas de evaluación, prácticas y demás actividades que requieran presencialidad y no puedan realizarse en línea serán reprogramadas.

Además, desde las 12.00 horas se ha cerrado al público el Edificio de Servicios al Alumnado (ESA) ULL-CajaCanarias, manteniendo únicamente la actividad laboral.

Desde las 12.00 horas y hasta el final de la jornada únicamente podrá acceder a las instalaciones del Campus de Guajara el personal de la Universidad que desarrolle su actividad en alguna de sus dependencias, el cual se identificará mediante su tarjeta universitaria o documento equivalente.

La institución ha explicado que en la medida en que la actividad académica del turno de la mañana vaya finalizando, el estudiantado abandonará el campus.