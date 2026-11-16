Colectivos sociales, sindicales y políticos se concentraran hoy a partir de las 16:00 horas en el Campus de Guajara para defender la universidad pública frente a la visita del activista

La movilización pretende exigir al rectorado que vaya más allá de desautorizar formalmente el acto y adopte medidas efectivas para impedir su celebración. Además, solicitan que no se vuelvan a repetir los acontecimientos registrados durante la anterior visita en noviembre de 2025, en la Universidad de La Laguna.

Universidad de La Laguna. Archivo RTVC



Entre las organizaciones adheridas se encuentran colectivos vinculados a la defensa de los derechos de las mujeres y las personas migrantes. También, las pensiones públicas, la vivienda, los derechos laborales y la justicia social.

Las entidades consideran necesario sumarse y articular una respuesta colectiva en defensa de la universidad pública como espacio de pensamiento crítico, convivencia, igualdad y derechos humanos, frente a la difusión de discursos racistas, xenófobos y discriminatorios, señalan en una nota conjunta.

Durante la visita de noviembre de 2025, Quiles pudo desarrollar su intervención en el campus pese a que la universidad no había autorizado el acto. Aquella jornada terminó con cargas policiales contra estudiantes y manifestantes antifascistas, personas heridas e identificaciones.

No limitarse solo a emitir un comunicado

Por ello, señalan, «reclamamos que el rectorado no repita la estrategia de limitarse a emitir un comunicado de rechazo sin garantizar que el acto no llegue a celebrarse».

Asimismo, respaldan que la concentración «sea pacífica y reivindicativa». A su vez, llaman a participar al conjunto del estudiantado, la comunidad universitaria y la ciudadanía comprometida con los derechos humanos y los valores antifascistas.

«Defendemos que la respuesta institucional debe proteger a la comunidad universitaria y garantizar el carácter abierto y plural del campus, sin convertir sus espacios comunes en escenarios de confrontación o vigilancia policial», detallan.

Organizaciones participantes

Las 36 organizaciones adheridas a la convocatoria son: Asamblea de la Acampada por la Vivienda, Sindicato de Inquilinas de Tenerife, Plataforma Feminista 8M Tenerife, Asociación Feminista Mercedes Machado, Mujeres en el Encuentro, Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, UGT Canarias, CCOO Canarias, Alternativa Sindical Obrera de Canarias (ASOC), CGT, co.bas, Intersindical Canaria, Tanekra, PCPC, BDS Tenerife, Ichh Público, Plataforma por la República Tenerife, Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra, Izquierda Unida Canaria, Plataforma de Colectivas Migras en Tenerife, Anticapitalistas Canarias, Podemos Canarias, Centro de la Cultura Popular Canaria, Mare Fem Espacio Feminista, Federación Sindical Canaria, Sindicalistas de Base, Sanitarias con Palestina Tenerife, Global Summud Canarias, Alternativa antimilitarista-MOC, Asociación Domitila Hernandez, Red Migrante de Tenerife, Tagoror Permanente del Puertito de Adeje, Kellys Unión Tenerife, Ben Magec, Partido Comunista de Canarias, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias.