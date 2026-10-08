En el tramo final, el programa rendirá homenaje al polifacético artista canario Francisco Lezcano, recientemente fallecido. José Gregorio González rescatará una de sus facetas más desconocidas; su labor pionera como investigador y divulgador del fenómeno OVNI en España durante las décadas de 1960 y 1970, antes de volcar su trayectoria en la literatura de ciencia ficción, la poesía y las artes plásticas.

Todos los episodios de ‘Crónicas de San Borondón’ también se encuentran disponibles en formato pódcast en la plataforma Canarias Play.