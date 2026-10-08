La Radio Canaria emite este viernes a las 22:00 horas una nueva entrega del espacio dedicado a la divulgación, la ciencia, la historia y los enigmas
‘Crónicas de San Borondón’ analiza este viernes 9 de octubre las llamadas psicologías esotéricas y las corrientes de transformación interior surgidas a comienzos del siglo XX. La Radio Canaria emite a las 22:00 horas una nueva entrega del programa dirigido y presentado por José Gregorio González, que contará con la participación del estudioso tinerfeño David Suárez Dorta para repasar los sistemas de enseñanza y análisis de la mente impulsados por figuras como George Gurdjieff, Jiddu Krishnamurti, Pyotr Ouspensky y Phineas Quimby.
El espacio ofrecerá también un recorrido geográfico y científico por el llamado Punto Nemo de la mano del profesor Ricardo Martín. A 2.688 kilómetros de tierra firme, esta localización matemática destaca por ser el punto oceánico más aislado del planeta. Asimismo, el programa recuperará la sección ‘Crónicas de Prometeo’, conducida por el pensador Miguel Ángel Cabral, que centrará su reflexión en el hábito de la lectura y la influencia de las ideologías.
En el tramo final, el programa rendirá homenaje al polifacético artista canario Francisco Lezcano, recientemente fallecido. José Gregorio González rescatará una de sus facetas más desconocidas; su labor pionera como investigador y divulgador del fenómeno OVNI en España durante las décadas de 1960 y 1970, antes de volcar su trayectoria en la literatura de ciencia ficción, la poesía y las artes plásticas.
Todos los episodios de ‘Crónicas de San Borondón’ también se encuentran disponibles en formato pódcast en la plataforma Canarias Play.