‘Crónicas de San Borondón’ entrevista a Carlos Jesús Pérez Simancas, autor de ‘Troya y la ira de Aquiles’

El programa de La Radio Canaria que dirige José Gregorio González propone a su audiencia una inmersión en el mundo de la grafología y la grafoterapia a través de la especialista Montse Perelló

El programa ‘Crónicas de San Borondón’, que dirige José Gregorio González en La Radio Canaria, entrevista este viernes 23 de octubre, a partir de las 22:00 horas, al escritor Carlos Jesús Pérez Simancas, ganador del XIV Premio Internacional de Divulgación histórica Juan Antonio Cebrián – Villa de Crevillent, con su obra ‘Troya y la ira de Aquiles’, en la que cuenta cómo todo lo que sucedió en la Guerra de Troya tiene similitudes con la crisis y los conflictos que vivimos a día de hoy.

En ese sentido, el autor hace paralelismos con el control del estrecho de Ormuz y el comercio económico que enfrentan a las potencias mundiales. En opinión de Pérez Simancas ‘La Iliada’ y ‘La Odisea’, de Homero, cuentan a través de mitos la crisis que ocurrió entre los diferentes pueblos que comerciaban y cómo la caída de Troya supuso el fin de la Edad de Bronce para vivir en un nuevo mundo conocido como la Edad de Hierro. A su criterio, lo que ocurrió con la hecatombe del fin de la Edad de Bronce es lo que hemos heredado en el occidente actual.

El programa de este viernes propone también a su audiencia una inmersión en el mundo de la grafología y la grafoterapia. Con la participación de la especialista Montse Perelló, el espacio ahondará en las claves comportamentales que se pueden deducir del estudio de la escritura manuscrita. La presión e inclinación, la forma de las letras y la firma reflejan parte de quienes somos, según los grafólogos.

Misterios del Triángulo de Transilvania

En la sección ‘El Gabinete del Curioseante’, Ricardo Martín analizará el llamado Triángulo de las Bermudas de Transilvania, una región boscosa convertida en un reservorio de leyendas y misterios en Rumanía. El bosque Hoia Baciu se encuentra en la ciudad medieval de Cluj–Napoca y desde hace años genera historias que lo relacionan con desapariciones misteriosas, como la de un pastor y todas sus ovejas, y otras igualmente extrañas ligadas a ovnis y otros fenómenos paranormales.

Por su parte, con Manuel Díaz Noda el programa viajará al universo cinematográfico de ‘Star Trek’, para conocer su influencia en la cultura actual. ‘Star Trek’ es una franquicia de medios estadounidense creada por Gene Roddenberry que comenzó con la serie de televisión homónima de 1966 y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial de la cultura popular. La franquicia se ha ampliado a varias películas, series de televisión, videojuegos, novelas y cómics.