‘Crónicas de San Borondón’ indaga en la ciencia de lo inexplicable con el investigador Alex Escolà-Gascón

El programa de La Radio Canaria desgrana este viernes, a las 22:00 horas, junto al matemático y psicólogo las claves de su nuevo libro ‘Las Fronteras de lo Posible’

‘Crónicas de San Borondón’ de La Radio Canaria recibe este vienes 10 de abril, a las 22:00 horas, a Alex Escolà-Gascón, matemático, psicólogo, profesor universitario y director de un equipo de investigación que trabaja en territorios tan aparentemente dispares como el desarrollo de un modelo teórico de explicación de la conciencia en el marco de la física cuántica, o el análisis científico de las apariciones o las supuestas posesiones demoniacas, para desgranar las claves de su nuevo libro ‘Las Fronteras de lo Posible’ (Ed. Vergara).

Con esta entrevista, el presentador del programa José Gregorio González profundizará en una obra que desafía los límites del conocimiento convencional, proponiendo un viaje donde la rigurosidad matemática y la filosofía se unen para explorar los grandes misterios de la experiencia humana.

Gascón ha publicado numerosos trabajos académicos analizado aspectos muy diversos del mundo paranormal, destacando por su rigor y profundidad y defiende una ciencia escéptica pero no negacionista, abierta a afrontar los desafíos que ciertos fenómenos ponen frente al conocimiento humano, comenta José Gregorio González.

Además, `Crónicas de San Borondón´ ofrecerá a la audiencia una nueva entrega de `La Zona Fantasma´ con los tertulianos expertos Ricardo Martín, David Suárez y Pablo Villarrubia que debatirán sobre la exploración espacial y las declaraciones gubernamentales sobre el tema OVNI y la vida extraterrestre que llegan desde EE.UU.

El programa se completará como es habitual con una nueva entrega de `El Archivo del Misterio´ con un viaje a la audioteca del misterio en España.