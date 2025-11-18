Cuatro heridos en un incendio en Arona

El fuego obligó a desalojar a más de 20 personas, cuatro de ellas heridas, en el incendio de un edificio en Arona, en el sur de Tenerife

Más de una veintena de personas, entre ellas cuatro heridas, han sido desalojadas en la madrugada de este martes tras el incendio de un edificio de viviendas en Arona. Se encontraban en interior de un inmueble que en cuya parte superior se encuentra una zona estaba dividida en habitáculos donde residían unas 22 personas.

Se trata de infraviviendas ubicadas en la calle El Coronel, en Los Cristianos. Tuvieron que ser evacuados poco antes de las cinco de esta madrugada por la azotea debido a la gran cantidad de humo que generó el fuego. Todo apunta a que la alarma pudo partir de un microondas.

Los bomberos tuvieron que seguir con las labores de extinción y refresco hasta las 9:00 horas aproximadamente. También seguían a esa hora varias ambulancias asistiendo a algunos de los residentes. Cuatro de ellos han tenido que ser hospitalizados sin heridas graves por inhalación de humo.

Los heridos son tres mujeres de 86, 71 y 35 años con intoxicaciones por inhalación de humo y que fueron trasladadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y Hospiten Sur. También un hombre de 40 años, también con intoxicación por inhalación de humo, y que también fue derivado a Hospiten Sur.

Efectivos policiales aseguraron toda la zona y realizaron las diligencias correspondientes.