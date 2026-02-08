La colisión frontal entre los dos vehículos se produjo cerca de las 10:00 de la mañana de este domingo, a la altura del kilómetro 87 en la TF-465, en Guía de Isora

Colisión entre dos vehículos en Guía de Isora, Tenerife. Imagen 1-1-2 Canarias

Cuatro personas resultaron heridas de carácter moderado en una colisión frontal entre dos vehículos registrada este domingo en la carretera TF-465, a la altura del kilómetro 87, en el municipio de Guía de Isora.

El accidente tuvo lugar a las 09:54 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando del choque frontal y de la existencia de varias personas que precisaban asistencia sanitaria en el lugar del siniestro.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 58 años presentó un traumatismo de pronóstico moderado y fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital del Sur. Asimismo, otra mujer sufrió un traumatismo de carácter moderado y fue evacuada al mismo centro hospitalario.

Por su parte, un varón de 32 años resultó con traumatismo de pronóstico moderado, siendo también trasladado al Hospital del Sur. Un cuarto afectado, otro varón, presentó igualmente un traumatismo de carácter moderado y fue evacuado en ambulancia al citado hospital.

Un persona quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife procedieron a la liberación de una de las personas afectadas, que había quedado atrapada en el interior de uno de los vehículos implicados. El personal sanitario del SUC asistió a los cuatro heridos en el lugar antes de su traslado.

La Guardia Civil se hizo cargo de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras que la Policía Local colaboró en el dispositivo de seguridad y regulación del tráfico en la zona.