Consulta el horario del Cultural Leonesa vs UD Las Palmas, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J28 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido lo puedes seguir en directo en RTVC

Cultural Leonesa y UD Las Palmas se enfrentan este domingo 1 de marzo a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio Reino de León. El encuentro corresponde a la jornada 28 de LaLiga Hypermotion.

Cultural Leonesa vs UD Las Palmas | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras empatar 1-1 ante el Castellón. El equipo de Luis García se encuentra en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, la Cultural Leonesa se encuentra en puestos de descenso. El equipo que tiene 27 puntos poder salir de esos puestos y mantenerse otra temporada más en LaLiga Hypermotion.

Posiciones en la clasificación de Cultural Leonesa y UD Las Palmas

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 6ª posición, con 42 puntos. Por su parte, la Cultural Leonesa ocupa la vigésima posición. El conjunto leonés se encuentra con 27 puntos, quince menos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre Cultural Leonesa y UD Las Palmas

La Cultural Leonesa y la UD Las Palmas se han enfrentado solamente una vez y ganó Las Palmas. El equipo canario ha empatado cuatro de sus últimos cinco partidos y perdido el otro. Por su parte, el equipo castellanoleonés llega al encuentro habiendo empatado dos de sus últimos cinco partidos y perdido los otros tres.

